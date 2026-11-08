La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi
Photo: © photonews

Salvatore Curaba n'avait pas prévu de se séparer d'Edward Still en cas de défaite contre le Cercle de Bruges, ce samedi soir. Mais la qualité du jeu proposé l'a "forcé à prendre cette décision". L'homme fort des Loups assume "un gros échec de la direction" et se met désormais à la recherche de son remplaçant.

C'est au micro du diffuseur DAZN, puis en conférence de presse, que Salvatore Curaba a annoncé le licenciement d'Edward Still, samedi soir après la défaite de la RAAL La Louvière face au Cercle de Bruges.

"Il n'était pas au courant qu'une défaite pouvait le faire sauter. Jusqu'au bout, on a essayé de le soutenir mais, évidemment, en tant que dirigeants, il faut se tenir aux objectifs", a déclaré l'homme fort des Loups. L'objectif premier, c'était de faire "5 ou 6/9" lors des trois derniers matchs. Still n'a obtenu que trois points, a vu son équipe sombrer à Charleroi et ne pas réagir cette semaine.

"C'est en cours de match que j'ai pris cette décision", a déclaré Salvatore Curaba, cité par nos confrères de L'Avenir. "Je n'avais rien décidé avant la rencontre de ce samedi. J'y pensais mais elle s'est surtout concrétisée en deuxième période."

Salvatore Curaba n'avait pas prévu de virer Edward Still

La raison ? "Aujourd'hui, c'était une faillite collective. Si on avait fait un grand match à Charleroi… L'équipe avait réalisé des progrès dans le contenu mais ici je ne vois pas assez de progression."

Lire aussi… Edward Still viré de la RAAL : les explications de Salvatore Curaba
Voilà donc comment Salvatore Curaba a décidé, en quelques minutes seulement, de se séparer de son entraîneur avant la trêve internationale. Reste à voir qui sera nommé pour le remplacer. "C'est un gros échec pour nous, la direction. Je me sens plus responsable qu'Edward", a conclu Salvatore Curaba, qui devra, cette fois, faire le bon choix.

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