La tête s'éloigne pour le RWDM : "C'est très mauvais, j'assume totalement"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La tête s'éloigne pour le RWDM : "C'est très mauvais, j'assume totalement"
Photo: Nicolas Darimont

Le RWDM n'a toujours pas gagné sous la houlette de Sébastien Grandjean et compte même à présent cinq longueurs de retard sur la tête du championnat après sa défaite subie contre Meux. Le T1 molenbeekois assume ses responsabilités et sait que retrouver le chemin des trois points devient un impératif.

Le RFC Meux a remporté le choc de la journée en D1 FFA sur la pelouse du RWDM et a conforté sa place de leader du championnat. Une belle soirée, donc, pour les Meutis. Beaucoup moins pour les Molenbeekois.

"Je n'ai pas vu assez d'implication, de respect du plan de jeu, ni d'envie de se faire mal pour gagner ce match", regrettait Sébastien Grandjean au micro de Circus Daily et D1 Media. "À partir de ce moment-là, on a ce qu'on mérite : un match qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre."

"On fait une deuxième mi-temps presque à sens unique, on aurait pu revenir. Il y a une phase avec une blessure, et je pense qu'il y a un vrai coup franc, si pas un penalty. Ça m'embête beaucoup, parce qu'on a droit à une erreur comme ça chaque semaine."

Sébastien Grandjean assume ses responsabilités au RWDM

Le T1 du RWDM ne veut toutefois pas s'en servir comme excuse. "On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes par rapport aux événements. On n'a pas eu le comportement qu'un joueur du RWDM doit avoir. Je comprends que les supporters soient frustrés et soient fâchés."


"Je viens d'arriver et on prend 1/9. C'est très mauvais, j'assume totalement. Mais qu'ils sachent bien que je ne vais certainement pas abandonner. On va réagir, on va se regarder en hommes et on va faire ce qu'il faut." Sixième, le RWDM compte désormais cinq longueurs de retard sur la tête du championnat et se doit de rapidement relever la tête.

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