Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise
Photo: © Photonews

Scénario absolument fou entre Manchester United et Aston Villa ce dimanche. Par deux fois, les Red Devils ont été menés de deux buts en début de première et de seconde période ; par deux fois, ils sont revenus dans le coup, et évitent miraculeusement la défaite.

Que se passait-il dans la tête des supporters et des joueurs de Manchester United ce dimanche, quand le marquoir affichait 0-2 avant même la cinquième minute de jeu ? Le public d'Old Trafford n'avait même pas fini de prendre place dans les tribunes qu'Alysson, à la réception d'un coup-franc bien donné depuis la droite, avait trompé Senne Lammens qui voyait le ballon filer entre ses jambes (0-1, 1e).

S'il n'était déjà peut-être pas irréprochable sur cette première phase, le gardien des Diables Rouges était ensuite totalement coupable sur le 0-2. Une phase qui rappellera de très mauvais souvenirs aux supporters belges : sur une frappe anodine du même Alysson, Lammens repousse le ballon devant lui, et Nicolas Jackson suit bien (0-2, 4e).

Youri Tielemans participe au retour miraculeux de ManU 

Après avoir pris un gros coup sur la tête, Manchester United va réagir, et rapidement obtenir un penalty indiscutable que transformera Bruno Fernandes (12e, 1-2). Il faudra ensuite un excellent Zion Suzuki (ex-STVV) pour retarder le 2-2, qui finira par tomber sur une frappe instinctive de... Youri Tielemans, auteur d'une très bonne première mi-temps (44e).

On se dit que la machine est relancée et que la seconde période aura un tout autre visage. Elle commencera en réalité exactement comme la première : avec des Red Devils aux abonnés absents. Alysson obtient un penalty sur une intervention maladroite de Dalot (48e, 2-3), avant que Yoro trompe presque son propre gardien sur un coup-franc : Lammens sort un arrêt réflexe, mais Leon Goretzka est à la retombée du ballon (53e, 2-4).

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Comme en première période, Manchester United sera ensuite supérieur à son adversaire, mais on se dit que le mal est fait et que les Mancuniens ne parviendront pas à revenir une deuxième fois dans le coup. Le miracle aura cependant lieu, grâce à deux réservistes : Joshua Zirkzee fait 3-4 à la 90e+2, avant que Patrick Dorgu, déjà à l'assist sur le but précédent, aille planter le 4-4 à la 90e+6.

Un scénario fou et qui évite le pire, mais qui ne permet pas à Manchester United de sortir de la zone rouge. Les Red Devils sont 18e, un point derrière le premier non-relégable. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 10 27 9 0 1 15-5 10 G G G G G
2. Brighton Brighton 10 22 7 1 2 26-7 19 G G P G G
3. Manchester City Manchester City 10 21 7 0 3 21-13 8 G G P P P
4. Liverpool Liverpool 10 18 5 3 2 14-10 4 P G G P G
5. Chelsea Chelsea 10 16 5 1 4 19-16 3 G G P G P
6. Everton Everton 10 16 4 4 2 12-10 2 P P P G G
7. Bournemouth Bournemouth 10 15 4 3 3 16-14 2 P G G G G
8. Brentford Brentford 10 14 3 5 2 16-11 5 P P P G P
9. Leeds United Leeds United 10 14 3 5 2 10-8 2 P P P P G
10. Aston Villa Aston Villa 10 13 3 4 3 14-17 -3 P G G P P
11. Tottenham Tottenham 10 12 3 3 4 10-11 -1 P G G G P
12. Newcastle Utd Newcastle Utd 10 12 3 3 4 13-16 -3 P P G P P
13. Ipswich Town Ipswich Town 10 11 3 2 5 15-20 -5 G P P P P
14. Hull City Hull City 10 11 2 5 3 11-11 0 P P P P P
15. Fulham Fulham 10 10 2 4 4 10-12 -2 P G G P P
16. Coventry City Coventry City 10 9 3 0 7 10-19 -9 G P P G P
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 10 9 2 3 5 9-13 -4 P P P P G
18. Sunderland Sunderland 10 8 2 2 6 8-17 -9 P P P P G
19. Manchester United Manchester United 10 8 1 5 4 14-19 -5 P P P P P
20. Crystal Palace Crystal Palace 10 7 2 1 7 10-24 -14 G P P P P
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Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 4-4 Aston Villa Aston Villa

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