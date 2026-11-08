Le ciel s'assombrit encore un peu plus au-dessus de la tête de Jérémy Doku et de Manchester City

Manchester City traverse une période particulièrement difficile en Premier League. Le club anglais s'est incliné 3-1, samedi soir, sur la pelouse de Nottingham Forest, concédant ainsi une troisième défaite consécutive en championnat. Titulaire au coup d'envoi, Jérémy Doku n'a pas réussi à inverser la tendance.

Après ses défaites contre Aston Villa et Brighton, Manchester City espérait retrouver le chemin de la victoire ce samedi. Les hommes d'Enzo Maresca avaient certes renoué avec le succès mercredi en s'imposant 2-3 sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions, mais ils ont rapidement déchanté à Nottingham.

Les Citizens ont entamé la rencontre de manière particulièrement laborieuse. Dès la sixième minute, Jair Cunha a profité d'une perte de balle de Joško Gvardiol pour ouvrir le score en faveur des locaux. Douze minutes plus tard, la situation s'est encore compliquée pour City. Liam Delap, ancien joueur du club mancunien, a parfaitement conclu une contre-attaque rapide pour doubler la mise.

Doku tente de sonner la révolte

Titulaire au coup d'envoi, Jérémy Doku a tenté de dynamiser le jeu de son équipe grâce à sa vitesse et à ses dribbles. Le Diable Rouge s'est rapidement procuré une occasion, mais sa frappe a été contrée par Nikola Milenković.

Au retour des vestiaires, Manchester City a affiché un tout autre visage et s'est montré nettement plus dangereux. À la 52e minute, Rayan Cherki a réduit l'écart d'une belle demi-volée, relançant ainsi le suspense. Doku s'est lui aussi montré davantage à son avantage au fil de la seconde période.

Erling Haaland a ensuite eu une occasion en or de remettre les deux équipes à égalité, mais l'attaquant norvégien a manqué le cadre. Un raté que les Citizens ont payé au prix fort quelques instants plus tard.





Un ancien joueur de City porte le coup de grâce

À la 73e minute, Liam Delap a de nouveau fait parler de lui. Au terme d'une transition rapide initiée par Morgan Gibbs-White, l'attaquant a inscrit son deuxième but de la soirée et définitivement scellé le sort de la rencontre (3-1).

Cette victoire représente une excellente opération pour Nottingham Forest dans la lutte pour le maintien. Le gardien belge Matz Sels a également pu savourer ce succès, obtenu au terme d'une solide prestation collective de son équipe.

La situation devient en revanche préoccupante pour Manchester City. Après avoir parfaitement lancé sa saison avec sept victoires consécutives en championnat, le club mancunien vient d'enchaîner trois défaites de rang en Premier League. Jérémy Doku et ses coéquipiers abordent la trêve internationale avec de nombreuses interrogations, tandis qu'Arsenal en a profité pour conforter sa place en tête du classement.