Le rêve vendredi, puis le cauchemar samedi pour Jordi Makiese au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le rêve vendredi, puis le cauchemar samedi pour Jordi Makiese au Standard
Photo: © Photonews

Vendredi soir, Jordi Makiese remplaçait Rayan Touzghar à la 88e minute lors de Standard - Beveren et disputait alors ses premières minutes chez les professionnels. Le lendemain, il était exclu lors de la rencontre opposant le RAEC Mons au SL16 FC en D1 FFA.

Jeune milieu de terrain de 17 ans portant les couleurs du Standard depuis sa tendre enfance, Jordi Makiese a vécu un week-end plus que particulier.

Vendredi soir, il est monté au jeu pour la première fois de sa carrière en match officiel à l'occasion de la victoire des Rouches face à Beveren à Sclessin, marquée par le triplé de Dennis Ayensa (3-0).

En remplaçant Rayan Touzghar peu avant le temps additionnel, Jordi Makiese a donc connu sa toute première apparition chez les professionnels, lui qui avait déjà figuré sur le banc sans monter au jeu.

Premières minutes en pro le vendredi, exclu le samedi

Un moment inoubliable, donc, que le jeune médian international belge U17 a dû rapidement assimiler, lui qui était titularisé, le lendemain, avec le SL16 FC en D1 FFA sur le terrain du RAEC Mons.


Une soirée beaucoup moins bonne pour Jordi Makiese, battu 3-0 avec les U23 du Standard et exclu à vingt minutes du terme pour avoir reçu deux cartes jaunes. Un drôle de week-end qu'il n'est pas près d'oublier.

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