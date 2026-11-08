"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers
Photo: © Photonews
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Anderlecht a parfaitement confirmé sa bonne forme en allant chercher un bon point sur la pelouse du Club de Bruges. Les deux hommes du match ? Mihajlo Cvetkovic et Giulian Biancone, dans des secteurs bien différents. Le défenseur avait souligné que ses attaquants manquaient d'efficacité : ces derniers lui ont répondu lors des dernières rencontres.

"Je suis très fier de l’équipe et de la mentalité que nous avons montrée aujourd’hui", a déclaré Giulian Biancone après la rencontre. Selon lui, le RSC Anderlecht a fait preuve de maturité face à un adversaire qui a récemment démontré toutes ses qualités sur la scène européenne. "Compte tenu de la difficulté de ce match et de la qualité du Club de Bruges, c’est un très bon point. Avec les occasions que nous avons encore eues à la fin, nous aurions peut-être même pu espérer les trois points. Mais nous pouvons être satisfaits".

Biancone a vu son message après Gand porter ses fruits

Le défenseur a surtout souligné la différence avec le match contre La Gantoise. Anderlecht y avait subi une lourde défaite, mais selon Biancone, le résultat ne reflétait pas correctement ce que son équipe avait montré sur le terrain. Le groupe devait néanmoins prendre ses responsabilités, tant défensivement qu’offensivement. Après cette rencontre, il avait clairement fait comprendre que chacun devait en faire davantage.

"Après Gand, nous devions prendre nos responsabilités. J’ai dit aux joueurs ce que j’en pensais et ils ont réagi de manière formidable. Nous avons un groupe unique et mes coéquipiers ont très bien compris mon message. Nous devons pouvoir nous dire les choses. Quand je reçois une telle réaction, je ne peux qu’être fier. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe", clame-t-il.

Selon Biancone, la principale différence avec le match à Gand se situait dans l’efficacité aux deux extrémités du terrain. Face au Club de Bruges, Anderlecht a beaucoup moins concédé et a lui-même réussi à se montrer dangereux aux bons moments.

"Nous avons appris de nos erreurs et nous avons progressé ensemble. Contre le Club, c’était un match bien plus difficile et plus tactique. Nous étions bien organisés et prêts à frapper lorsque nous pouvions partir en transition. Nous avons globalement bien exécuté ce plan."

Lire aussi… Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

Cvetkovic a fait taire Biancone

Sur le plan individuel aussi, Biancone a vu ses coéquipiers apporter une réponse. Il a particulièrement encensé Mihajlo Cvetkovic, dont le but a joué un rôle important dans ce partage. Après la défaite contre La Gantoise, le défenseur avait pourtant reproché aux attaquants leur manque d’efficacité. Face au Club de Bruges, Cvetkovic a montré qu’il avait compris cette critique.

"À la fin des matchs précédents, il avait parfois laissé passer quelques occasions. Je l’avais aussi remarqué. Mais aujourd’hui, il m’a fait taire", a souri Biancone. "Il a montré à quel point il est fort, tant physiquement que dans le jeu. Il a également été rapide et a livré un excellent match. Je suis très heureux de sa réaction. Il m’a énormément aidé."

Biancone n’était pas seulement satisfait du buteur. "Danny (Sikan, ndlr) n’a peut-être pas livré le match le plus décisif offensivement, par exemple, mais il a été extrêmement important dans le jeu. Il a bien conservé les ballons et a réalisé un grand match. Les gars qui sont montés au jeu ont également apporté leur contribution. C’est la prestation de toute l’équipe qui a fait la différence."

Le Français souhaite désormais qu’Anderlecht conserve cette mentalité. Selon lui, l’équipe ne doit pas se laisser emporter par un seul bon résultat, mais poursuivre sur cette voie lors des prochains matchs. "Nous devons continuer à travailler sur nos principes et peut-être aussi ajouter de nouvelles idées. Nous avons de grandes ambitions et voulons atteindre les objectifs fixés au début de la saison. Si nous abordons chaque match avec la même mentalité, nous pouvons devenir très dangereux dans ce championnat."

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