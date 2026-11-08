Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"
Photo: © Photonews

Il nous avait semblé que Mr Vergoote avait livré une assez bonne performance au sifflet ce dimanche lors du topper. Visiblement, les Brugeois ne sont pas d'accord. Hans Vanaken et Ivan Leko s'en sont tous deux pris directement à l'arbitrage.

La frustration a commencé dès la première période, lorsque Jorne Spileers a reçu une carte jaune après une faute sur Danylo Sikan. Leko a réagi avec colère et a lui-même immédiatement reçu un avertissement. Selon le Croate, l'arbitrage manquait de cohérence.

“Les meilleurs arbitres sont ceux que l'on ne remarque pas. Aujourd'hui, l'arbitre était l'homme du match. Spileers reçoit directement une jaune pour sa première faute, tandis que Biancone manque presque de casser la jambe de Tresoldi et ne reçoit pas de carte. J'ai eu l'impression que l'arbitre voulait voler la vedette aux joueurs aujourd'hui", lâche Leko. 

Hans Vanaken a lui aussi reçu une carte jaune pour protestation. Le capitaine brugeois était visiblement agacé par les décisions et s'est emporté après l'égalisation d'Anderlecht. Pour Leko, le but anderlechtois aurait dû être annulé. 

Un but anderlechtois entaché d'une faute ? 

“Le premier duel entre Mechele et Cvetkovic est du cinquante-cinquante. Mais ensuite, il y a une faute évidente de tirage de maillot. Brandon est devant et perd de la vitesse à cause de cette faute. Tous ceux qui comprennent quelque chose au football le voient", estime-t-il, en accord avec Hans Vanaken.

"Si même Brandon et Joaquin Seys réagissent avec autant d'énervement, vous savez que quelque chose ne va pas. Mechele n'a pas commis la moindre faute en six mois", lâche le Croate. 

Lire aussi… "Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

Leko savait que ses déclarations pourraient encore lui attirer des critiques, mais il ne voulait pas ravaler sa frustration. "Nous ne devons pas perdre notre temps et notre énergie à cause d'un arbitre, mais je n'aime pas la manière dont il a arbitré aujourd'hui. Maintenant, ils vont sans doute m'attaquer après ces déclarations. Who cares ?".

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