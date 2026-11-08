Le Topper tant attendu : les compositions probables de Club de Bruges - Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Topper tant attendu : les compositions probables de Club de Bruges - Anderlecht
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Le premier Topper de la saison entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht débutera à 13h30 au Jan Breydelstadion. Voici les compositions probables des deux équipes pour cette rencontre très attendue.

C'est peut-être l'affiche la plus attendue de l'année : le premier Topper de la saison, entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht, aura lieu ce dimanche au Jan Breydelstadion (13h30).

Peu de changements à Bruges ?

Une rencontre pour laquelle Ivan Leko devrait en majeure partie reconduire le onze de base qui s'est imposé pendant la semaine sur le terrain du PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

Yann Sommer sera évidemment titularisé dans les buts. Devant lui, on retrouvera une défense composée de Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers (ou Han-Beom Lee, mais le Sud-Coréen n'a plus joué depuis près d'un mois en match officiel) et Joaquin Seys.

Dans le cœur du jeu, Freddie Potts est suspendu. Le duo Hans Vanaken et Hugo Vetlesen est attendu. Sur les côtés, Carlos Forbs sera titularisé, tandis que Jan Virgili, blessé, devrait être remplacé par Félix Lemaréchal ou Mamadou Diakhon. En pointe, aucune raison de se passer de Nicolo Tresoldi.

Koutsoupias de retour dans l'entrejeu des Mauves ?

Les incertitudes sont plus nombreuses au Sporting d'Anderlecht, où il est, semaine après semaine, toujours aussi difficile de dégager un onze de base clair. Si ce n'est entre les perches, où Colin Coosemans sera bien sûr reconduit.

Lire aussi… Deux titulaires absents contre Anderlecht : le Club de Bruges dévoile sa sélection

En défense, Ali Maamar devrait garder la préséance à droite malgré la concurrence de Kaïs Barry, qui avait occupé le poste lors du déplacement à La Gantoise, qui s'était soldé par une gifle pour les Mauves. La défense centrale sera composée de Giulian Biancone et Léo Pétrot, tandis que Ludwig Augustinsson devrait garder sa place à gauche après son but en Europa League, malgré la concurrence d'Oleg Reabciuk.

Au milieu de terrain, Ilias Koutsoupias devrait retrouver une place de titulaire, derrière Mario Stroeykens et Thélo Aasgaard. Lukas Ambros et Jayden Onia-Seke devraient occuper les ailes. Mihajlo Cvetkovic part favori en pointe malgré la concurrence de Tawfik Bentayeb, Danylo Sikan et Adriano Bertaccini.

Les compositions probables de Bruges - Anderlecht

Bruges : Sommer - Sabbe, Spileers, Mechele, Seys - Lemaréchal, Vanaken, Vetlesen - Forbs, Diakhon - Tresoldi.

Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Koutsoupias, Stroeykens, Aasgaard - Ambros, Onia-Seke - Cvetkovic.

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