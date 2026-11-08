Ross Sykes de retour, Daan Heymans aussi : les compositions probables d'Union - Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ross Sykes de retour, Daan Heymans aussi : les compositions probables d'Union - Genk
Photo: © photonews

Très belle affiche au programme ce dimanche entre l'Union Saint-Gilloise et le Racing Genk. Voici les compositions probables des deux équipes, avec quelques incertitudes et, a priori, peu de changements de part et d'autre.

Après le Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht en début de journée, une autre très belle affiche de Jupiler Pro League aura lieu ce dimanche au Parc Duden, entre l'Union et le Racing Genk (18h30).

Une rencontre pour laquelle David Hubert pourrait enregistrer le retour de Ross Sykes dans le onze de base au détriment de Nohim Chibani. L'Anglais accompagnerait alors Nikki Havenaar et Massiré Sylla devant Hervé Koffi.

Sur les côtés, Louis Patris et Guilherme Smith devraient être reconduits. Avec, dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane et Besfort Zeneli. Devant, Relebohile Mofokeng est attendu, au même titre que Raul Florucz, malgré la concurrence de Kevin Rodriguez.

Daan Heymans de retour de suspension

Du côté du Racing Genk, Jess Thorup ne devrait pas modifier grand-chose malgré le revers concédé à Malines le week-end dernier. Lucca Brughmans commencera dans les cages, avec Kevin Amaro, Matte Smets, le nouveau Diable Rouge Josué Kongolo et Joris Kayembe pour composer la défense.

Au milieu de terrain, Benjamin Tahirovic semble avoir gagné sa place au détriment d'Ibrahima Bangoura. Bryan Heynen et Daan Heymans, de retour de suspension, devraient l'accompagner. Junya Ito et Adedeji-Sternberg occuperaient les côtés, Rafiu Durosinmi le poste d'attaquant de pointe.

Lire aussi… Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk

Les compositions probables d'Union - Genk

Union : Koffi - Havenaar, Sylla, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme Smith - Mofokeng, Florucz.

Genk : Brughmans - Amaro, Smets, Kongolo, Kayembe - Tahirovic, Heynen, Heymans - Ito, Adedeji Sternberg - Durosinmi.

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