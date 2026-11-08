Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges
Photo: © photonews
Appelé pour la première fois de sa carrière chez les Diables Rouges à l'occasion de cette trêve internationale de novembre, Hugo Cuypers tentera de retrouver le sourire après la lourde défaite de Monterrey (4-0) sur la pelouse de Toluca, cette nuit au Mexique.
Il est sans doute l'une des principales surprises de la sélection de Mark Van Bommel pour cette trêve internationale de novembre. À 29 ans, Hugo Cuypers a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges.
Auteur de six buts et d'une passe décisive depuis le début de la saison, l'avant-centre liégeois pourra profiter de son séjour à Tubize pour retrouver le sourire après une dernière sortie particulièrement compliquée avec Monterrey.
Dans la nuit de samedi à dimanche, Hugo Cuypers, titulaire, et ses coéquipiers ont en effet subi une lourde défaite (4-0) sur la pelouse de Toluca, dans le cadre de la seizième journée du championnat d'ouverture mexicain, qui se déroule de juillet à décembre.
Hugo Cuypers et Monterrey lourdement battus
Nicolás Castro et Paulinho ont permis à Toluca de prendre deux buts d'avance en première période. Le Brésilien s'est ensuite offert un doublé dès le début de la seconde période, avant que Monterrey ne soit réduit à dix après l'exclusion de Carlos Salcedo, peu après la sortie de Cuypers (57e). En fin de rencontre, Jesús Gallardo a fixé le score à 4-0.
Monterrey occupe actuellement la dixième place du classement avec 21 points et n'a pas encore assuré sa qualification pour les quarts de finale du championnat.
90' ⏱️ | Toluca 4-0 Monterrey | Termina el partido. @CervezaTecate https://t.co/Yw1LsSaYnA— Rayados (@Rayados) November 8, 2026
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