Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

Appelé pour la première fois de sa carrière chez les Diables Rouges à l'occasion de cette trêve internationale de novembre, Hugo Cuypers tentera de retrouver le sourire après la lourde défaite de Monterrey (4-0) sur la pelouse de Toluca, cette nuit au Mexique.

Il est sans doute l'une des principales surprises de la sélection de Mark Van Bommel pour cette trêve internationale de novembre. À 29 ans, Hugo Cuypers a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges.

Auteur de six buts et d'une passe décisive depuis le début de la saison, l'avant-centre liégeois pourra profiter de son séjour à Tubize pour retrouver le sourire après une dernière sortie particulièrement compliquée avec Monterrey.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Hugo Cuypers, titulaire, et ses coéquipiers ont en effet subi une lourde défaite (4-0) sur la pelouse de Toluca, dans le cadre de la seizième journée du championnat d'ouverture mexicain, qui se déroule de juillet à décembre.

Hugo Cuypers et Monterrey lourdement battus

Nicolás Castro et Paulinho ont permis à Toluca de prendre deux buts d'avance en première période. Le Brésilien s'est ensuite offert un doublé dès le début de la seconde période, avant que Monterrey ne soit réduit à dix après l'exclusion de Carlos Salcedo, peu après la sortie de Cuypers (57e). En fin de rencontre, Jesús Gallardo a fixé le score à 4-0.

Monterrey occupe actuellement la dixième place du classement avec 21 points et n'a pas encore assuré sa qualification pour les quarts de finale du championnat.



