L'Union belge ciblée par un coach de Pro League : "S'il fait un autre choix de sélection, ça va barder !"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Union belge ciblée par un coach de Pro League : "S'il fait un autre choix de sélection, ça va barder !"
Photo: © photonews

Davis Opoku n'a pas été sélectionné par Gill Swerts chez les Diablotins pour la trêve internationale de novembre, une décision que son entraîneur en club, Timmy Simons, ne comprend pas. Le coach de Louvain prévient : le joueur de 19 ans n'a pas intérêt à choisir le Ghana, pays dont il possède des origines. "Sinon, ça va barder", a-t-il lancé dans un message bien adressé à l'Union belge.

Timmy Simons s'est présenté en conférence de presse avec le sourire ce samedi soir. Et pour cause, son équipe d'OHL s'est imposée à domicile face à Malines (2-0).

Ce n'est pas tant l'analyse du match de l'ancien Diable Rouge qui a retenu l'attention, mais le message bien particulier qu'il a adressé à l'Union belge, et plus particulièrement à Vincent Mannaert et Gill Swerts.

Le défenseur latéral droit louvaniste Davis Opoku n'a, en effet, pas été convoqué chez les Diablotins pour cette trêve internationale de novembre, malgré ses excellentes prestations depuis le début de la saison.

Timmy Simons met l'Union belge en garde

"Il est quasiment le premier nom que je couche sur la feuille de match", a déclaré Simons, cité par nos confrères de Het Gazet van Antwerpen, au sujet du joueur de 19 ans. "J'espérais vraiment qu'il serait convoqué en Espoirs, compte tenu de ses qualités défensives et offensives."

Le T1 d'OHL a poursuivi : "C'est très dommage, vu son implication, et nous devons veiller à ce qu'il ne fasse pas un autre choix. Sinon, ça va barder." Timmy Simons faisait référence au choix de sélection que pourrait opérer Davis Opoku, lui qui dispose d'origines ghanéennes.

Lire aussi… La moitié des points du début de saison en une semaine : un 6 sur 6 qui fait grand bien en bas de tableau

L'ancien médian défensif, qui fêtera son 50e anniversaire en décembre, fera tout pour que son joueur choisisse la Belgique. Mais il faut, pour cela, qu'il soit appelé, lui qui était devenu un titulaire de l'équipe nationale U19.

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