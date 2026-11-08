Mark Van Bommel tient une pépite chez les Diables : "Je trouve qu'il y a un peu de Messi"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Mark Van Bommel tient une pépite chez les Diables : "Je trouve qu'il y a un peu de Messi"
Photo: © Photonews

Mika Godts a livré une prestation en demi-teinte, samedi soir, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le cas de notre Diable Rouge divise. Si certains le trouvent encore timide dans ses prises de balle, d'autres sont séduits par sa qualité balle au pied, à l'image de l'ancien international Maxime Chanot.

Chez le double champion d'Europe en titre, dans une équipe de stars malgré les départs de Mbappé, Messi et d'autres, Mika Godts se fait son trou sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Auteur de deux buts et deux passes décisives en championnat, l'ailier gauche de 21 ans a débloqué la situation sur le plan comptable mais ne répond pas encore à toutes les attentes des supporters.

Le cas de notre Diable Rouge divise quelque peu chez nos voisins français, à l'image du débat s'étant tenu ce samedi soir sur les ondes radio de l'After RMC. Avec, d'un côté, le consultant Walid Acherchour, et de l'autre, Maxime Chanot, ancien joueur professionnel passé notamment par Courtrai et la MLS pendant de longues années, qui nous avait accordé une interview lors de la dernière trêve internationale.

Mika Godts, comme Messi dans sa première touche ?

"Mika Godts, je le trouve timide", a d'abord lancé Acherchour. "Il lève le doigt à chaque fois qu’il a le ballon, il a besoin d’avoir l’approbation du professeur pour aller au tableau. Il a un très bon rapport au ballon (...) Attention au côté élégant qui nous endort un petit peu."

Pas encore fan, donc, le consultant français. À l'inverse de Maxime Chanot, séduit, qui tente une comparaison osée. "Je trouve qu’il y a un peu de Messi. Attention, toutes proportions gardées. Je parle de sa première touche de balle. La manière dont il contrôle le ballon... Il faut lui laisser du temps, mais ce sera une bonne surprise dans le futur", a déclaré l'ancien international luxembourgeois.

Le PSG a effectué le service minimum ce samedi soir en s'imposant 1-0 sur sa pelouse face à l'ESTAC Troyes. Titularisé et remplacé par Joao Neves à vingt minutes du terme, Mika Godts n'a pas totalement séduit. Il attire, en revanche, la curiosité.

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