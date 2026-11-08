L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas livré son meilleur match de la saison mais passera bien la trêve en tête du classement grâce à sa victoire 1-0 contre Genk. David Hubert s'est présenté avec le sentiment du devoir accompli en conférence de presse.

La trêve arrive-t-elle au bon moment pour l'Union ? Les Bruxellois viennent de signer trois victoires de suite, mais un peu de repos ne fera sans doute pas de mal pour recharger les batteries après cette semaine riches de trois victoires, où il a fallu résister jusqu'au bout pour à chaque conserver cet avantage d'un but.

"C'était un match physique, on était prêts malgré cette fatigue du retour d'Espagne. Genk a fait son match, s'est adapté à nous avec cette défense à cinq. La première mi-temps équilibrée mais on se créé quand même les meilleurs opportunités. On mérite de gagner ce match, même s'il a fallu se montrer patient", avance David Hubert en conférence de presse.

Toujours aucune défaite dans le temps réglementaire cette saison

L'Union s'est montrée très sérieuse pour s'emparer de la première place durant l'automne. "On avait ce bloc de 8 matchs dans toutes les compétitions, qu'on a bien traversé malgré les soucis qu'on a connus. C'est une preuve de continuité, de constance".

"On sait sur quoi retomber quand ça se passe moins bien. On sait que si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser. Mais on sait aussi tous les efforts qu'il faut faire pour y parvenir", poursuit Hubert. Les résultats lui donnent raison : cette saison, seul Bodo Glimt a réussi à battre cette Union, en passant par les prolongations et à onze contre dix.

Ross Sykes fait basculer la rencontre

Le match de ce soir a évidemment été marqué par le retour gagnant de Ross Sykes, auteur du seul but de la soirée. "Il revient de loin, mais si je l'ai titularisé, c'est qu'il était prêt. Il a fini le match malgré ses crampes".



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"On demande aux joueurs de faire ce qu'il savent faire, pas ce qu'ils ne savent pas. Je leur demande d'exceller dans leurs qualités, Ross l'a bien compris", conclut Hubert.