Mauvaise surprise pour Ivan Leko : de nouveaux absents pour le Topper contre Anderlecht !

Le Club Bruges a essuyé de nouvelles mauvaises nouvelles à quelques heures du choc face à Anderlecht. Ivan Leko a été contraint de revoir son onze de départ à plusieurs postes. En plus des absences déjà annoncées de Jan Virgili et Freddie Potts, Hugo Vetlesen et Mamadou Diakhon ne sont pas non plus en mesure d’évoluer à 100 %.

La nouvelle concernant Diakhon est particulièrement surprenante. L'ailier figurait encore dans la sélection samedi et semblait être le remplaçant tout désigné de Virgili, blessé. Finalement, il ne figure même pas sur le banc. Ivan Leko doit donc une nouvelle fois revoir ses plans.

Le Club de Bruges a apporté quelques précisions sur ces changements inattendus via X. "Vetlesen a été malade ces derniers jours et commence donc sur le banc. Diakhon n'était pas non plus disponible", a indiqué le club blauw-zwart. Aucune explication supplémentaire n'a toutefois été communiquée concernant l'absence du Français.

Tsawa et Lemaréchal reçoivent leur chance

En raison de ces différentes absences, Cheveyo Tsawa et Félix Lemaréchal intègrent le onze de départ. Il s'agit d'un moment particulier pour le Suisse, qui bénéficie de la confiance du staff pour l'un des rendez-vous les plus importants de la saison.

Il devra notamment pallier l'absence de Potts, suspendu. L'Anglais a écopé de son cinquième carton jaune de la saison et ne peut donc pas être aligné. Virgili est, de son côté, indisponible après s'être blessé mercredi lors de la rencontre de Ligue des champions face au PSV.

Quatre problèmes pour Leko

L'entraîneur brugeois doit ainsi faire face à quatre contretemps en l'espace de quelques jours. Alors que Potts et Virgili étaient déjà forfaits, la maladie de Vetlesen et l'indisponibilité de Diakhon sont venues s'ajouter à la liste des mauvaises nouvelles à quelques instants du coup d'envoi.



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The cards are on the table. ♠️ ℹ️ Vetlesen was de afgelopen dagen ziek en start daarom op de bank. Ook Diakhon was niet beschikbaar. https://t.co/uG7h8lO8GD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 8, 2026