Nouveau coup dur pour le Bayern : Manuel Neuer fixé sur son indisponibilité

Le Bayern Munich continue d'enchaîner les victoires, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Lors du succès 1-2 à Mayence, Manuel Neuer a une nouvelle fois été contraint de quitter ses partenaires sur blessure. Un nouveau coup dur pour Vincent Kompany, alors que le gardien de 40 ans venait tout juste de retrouver les terrains. Il ne rejouera plus en 2026.

Manuel Neuer aurait pu vivre un après-midi historique ce samedi. À 40 ans et 225 jours, il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du Bayern à évoluer en Bundesliga. Mais le sort l'a frappé avant même la pause. Alors que Mayence venait de voir un but refusé, le gardien allemand a de nouveau ressenti une gêne au pied droit. Jonas Urbig a dû le remplacer.

Eberl confirme la mauvaise nouvelle

Après la rencontre, le directeur sportif Max Eberl a confirmé à Sport Bild qu'il s'agissait du même problème qui avait déjà éloigné Neuer des terrains pendant plusieurs semaines. "Il est réapparu. Nous espérons que ce n'est pas trop grave", a-t-il déclaré.

Joshua Kimmich s'est lui aussi montré très inquiet pour son coéquipier. Le milieu de terrain a même affiché un certain pessimisme au micro de Sky. "Cela ne donnait pas l'impression qu'il pourrait déjà s'entraîner à nouveau dans une semaine. Lorsqu'il quitte le terrain, c'est malheureusement sans doute quelque chose de sérieux", a-t-il confié.

Minimum six semaines d'absence

Le timing est particulièrement malheureux. Neuer avait déjà manqué quatre rencontres en raison d'une irritation au tendon du pied avant de retrouver sa place dans les buts mardi, face à l'Atlético de Madrid. Quelques jours plus tard, une nouvelle longue période d'indisponibilité se profile déjà.

Selon le communiqué du Bayern, le portier souffre d'une rupture partielle d'un tendon du pied droit et devrait être absent pendant au moins six semaines. Manuel Neuer ne rejouera donc plus en 2026. Une nouvelle blessure qui intervient à un moment important, alors que son contrat arrive à échéance au terme de la saison et qu'une retraite sportive pourrait se profiler.



