"On n'oublie pas ce genre de choses" : un Diable brise le silence après son retour en grâce

Mike Penders a essuyé de nombreuses critiques après son malheureux but contre son camp face à Tottenham, mais il a réagi avec de solides prestations contre Liverpool et Manchester United. Dans une longue interview accordée au site officiel de Chelsea, le Belge de 21 ans revient sur ces moments difficiles.

"Mes dernières semaines ? Des montagnes russes émotionnelles, mais je suis très heureux d'avoir pu réagir positivement lors des deux derniers matchs", explique Penders sur le site du club. Le gardien tente surtout de tirer des leçons de ses erreurs. "Elles font partie du football. On y pense, c'est normal, mais j'essaie d'en tirer quelque chose de positif, avec beaucoup de séances vidéo".

Après son erreur contre Tottenham, Penders a reçu beaucoup de soutien de sa famille, de ses coéquipiers et de son entraîneur Xabi Alonso. Cela lui a fait un bien fou.

Penders a répondu avec ses gants

"On n'oublie pas ce genre de choses. Des joueurs qui viennent vous voir ou qui vous envoient un message pour vous dire de garder la tête haute. Cela compte beaucoup", confie-t-il. Les mots positifs d'Alonso lors des interviews lui ont également donné davantage de confiance.

Face à Manchester United, Penders s'est ensuite illustré avec un arrêt spectaculaire sur une frappe de Bryan Mbeumo. Fait remarquable, ses coéquipiers n'ont d'abord pas cru qu'il avait réellement touché le ballon.



"Après le match, personne ne croyait que je l'avais dévié du bout des doigts", sourit-il. Ce n'est qu'après avoir vu les images que ses coéquipiers ont pu le constater et lui tomber dans les bras.