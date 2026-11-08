Partage final, mais Anderlecht en vainqueur moral du Topper au Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Partage final, mais Anderlecht en vainqueur moral du Topper au Club de Bruges
Photo: © Photonews

Semaine réussie pour le Sporting d'Anderlecht qui, après sa victoire européenne contre Salzbourg, arrache un point lors du premier Topper de la saison sur la pelouse du Club de Bruges. L'égalisation des Mauves, signée Mihajlo Cvetkovic, a répondu à l'ouverture du score de Hans Vanaken, buteur en première période pour sa 500e apparition en Jupiler Pro League.

C'était clairement la rencontre la plus attendue de cette onzième journée de Jupiler Pro League : le premier Topper de la saison au Jan Breydelstadion entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht.

Anderlecht démarre bien, mais Bruges frappe en premier

Une rencontre que les Mauves ont démarrée d'un très bon pied. Peut-être mieux encore que ce qu'on pouvait attendre, avec plusieurs situations dangereuses dans les premières minutes et de bonnes sorties de balle.

Les Blauw & Zwart ont ensuite progressivement rééquilibré les débats, avant de prendre le contrôle de la rencontre au fil des minutes. Sur un mauvais dégagement de Léo Pétrot, Tsawa en a profité pour adresser un superbe centre à Hans Vanaken, qui a trompé Colin Coosemans, lequel aurait peut-être pu mieux faire sur cette tête. (1-0, 41e).

Coosemans, Cvetkovic : deux hommes pour une égalisation

Dans cette rencontre disputée dans un bon esprit, mais avec une belle intensité, le Sporting d'Anderlecht est revenu à hauteur de son adversaire à la fin du quatrième quart d'heure. Sur un long ballon de Coosemans vers Mihajlo Cvetkovic, ce dernier a gagné son duel avec Brandon Mechele avant de battre Yann Sommer en face-à-face, malgré le retour de Kyriani Sabbe (1-1, 58e).

Lire aussi… Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

Le Club de Bruges a malgré tout conservé le contrôle du jeu et de la possession, tandis qu'Anderlecht a plutôt procédé en contre-attaque, se montrant dangereux à quelques reprises, mais ne parvenant pas vraiment à inquiéter Yann Sommer. C'est ensuite Hugo Siquet qui a failli faire tourner la rencontre d'une frappe depuis l'extérieur du rectangle qui a touché le poteau de Coosemans (82e).

Pour sa 500e apparition en Jupiler Pro League, Hans Vanaken a tenté, aussi, de forcer la décision. En vain (89e). Résilient, le Sporting d'Anderlecht décroche un bon partage au Jan Breydelstadion, où le Club de Bruges trébuche et laisse l'opportunité à l'Union de reprendre la première place du championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ? Sandirap77 Sandirap77 a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mauvaise surprise pour Ivan Leko : de nouveaux absents pour le Topper contre Anderlecht ! den strep den strep a propos de Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer" El Malvario El Malvario a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT ! Union 60 Union 60 a propos de Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche 051961rouche 051961rouche a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved