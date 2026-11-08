Partage final, mais Anderlecht en vainqueur moral du Topper au Club de Bruges

Semaine réussie pour le Sporting d'Anderlecht qui, après sa victoire européenne contre Salzbourg, arrache un point lors du premier Topper de la saison sur la pelouse du Club de Bruges. L'égalisation des Mauves, signée Mihajlo Cvetkovic, a répondu à l'ouverture du score de Hans Vanaken, buteur en première période pour sa 500e apparition en Jupiler Pro League.

C'était clairement la rencontre la plus attendue de cette onzième journée de Jupiler Pro League : le premier Topper de la saison au Jan Breydelstadion entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht.

Anderlecht démarre bien, mais Bruges frappe en premier

Une rencontre que les Mauves ont démarrée d'un très bon pied. Peut-être mieux encore que ce qu'on pouvait attendre, avec plusieurs situations dangereuses dans les premières minutes et de bonnes sorties de balle.

Les Blauw & Zwart ont ensuite progressivement rééquilibré les débats, avant de prendre le contrôle de la rencontre au fil des minutes. Sur un mauvais dégagement de Léo Pétrot, Tsawa en a profité pour adresser un superbe centre à Hans Vanaken, qui a trompé Colin Coosemans, lequel aurait peut-être pu mieux faire sur cette tête. (1-0, 41e).

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Coosemans, Cvetkovic : deux hommes pour une égalisation

Dans cette rencontre disputée dans un bon esprit, mais avec une belle intensité, le Sporting d'Anderlecht est revenu à hauteur de son adversaire à la fin du quatrième quart d'heure. Sur un long ballon de Coosemans vers Mihajlo Cvetkovic, ce dernier a gagné son duel avec Brandon Mechele avant de battre Yann Sommer en face-à-face, malgré le retour de Kyriani Sabbe (1-1, 58e).



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Le Club de Bruges a malgré tout conservé le contrôle du jeu et de la possession, tandis qu'Anderlecht a plutôt procédé en contre-attaque, se montrant dangereux à quelques reprises, mais ne parvenant pas vraiment à inquiéter Yann Sommer. C'est ensuite Hugo Siquet qui a failli faire tourner la rencontre d'une frappe depuis l'extérieur du rectangle qui a touché le poteau de Coosemans (82e).

Pour sa 500e apparition en Jupiler Pro League, Hans Vanaken a tenté, aussi, de forcer la décision. En vain (89e). Résilient, le Sporting d'Anderlecht décroche un bon partage au Jan Breydelstadion, où le Club de Bruges trébuche et laisse l'opportunité à l'Union de reprendre la première place du championnat.