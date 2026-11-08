Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler
Photo: © Photonews

C'était un match entre deux équipes malades qui ponctuait cette onzième journée de Jupiler Pro League. STVV et Zulte Waregem restaient tous deux sur cinq défaites d'affilée en championnat, et ce sont les Canaris qui ont réagi.

Saint-Trond s'est facilement imposé ce dimanche en conclusion de la 11e journée de Jupiler Pro League, mettant un terme à une série de cinq défaites consécutives en championnat. Zulte Waregem, de son côté, subit désormais un sixième revers d'affilée. 

Les Canaris avaient rapidement ouvert le score via Shion Shinkawa (7e, 1-0), et menaient même de deux buts dès la 12e minute suite à un but signé Nelson Ishiwatari. Avant même le quart d'heure, le Stayen avait vu trois buts, car Zalan Atrok remettait Zulte dans le match à la 14e (2-1).

Débuts réussis pour Jonas De Roeck

Ce sera le dernier but flandrien dans cette rencontre. En seconde période, un penalty d'Ilias Sebaoui (64e, 3-1), puis un but de Kaito Matzusawa (66e, 4-1) scellaient la victoire trudonnaire, à forte saveur japonaise avec trois buteurs issus du Pays du Soleil Levant. 

STVV s'est récemment séparé de son entraîneur Frédéric De Meyer, démis de ses fonctions après la défaite à domicile contre OHL. Sepp De Roover avait pris l'équipe en mains pour le match européen en semaine (1-1 contre le SK Brann), et Jonas De Roeck a désormais pris place sur le banc trudonnaire : il réussit là des débuts retentissants. 


La position de Michael Beale, arrivé l'été dernier au Gaverbeek, risque par contre de se compliquer sur l'autre banc. On sait que les clubs aiment souvent sévir à l'arrivée d'une trêve internationale...

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