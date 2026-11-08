Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !
Photo: © Photonews

Plusieurs matchs au programme ce dimanche après-midi en Premier League, et plusieurs Diables Rouges en action. Le gagnant du jour est probablement Maxim De Cuyper, qui file à une surprenante deuxième place suite à la défaite de Manchester City la veille.

Brighton & Hove Albion pouvait faire la bonne opération au classement ce dimanche, suite à la défaite de Manchester City (3-1) à Nottingham Forest la veille. Les Seagulls, avec Maxim De Cuyper titulaire dans son rôle désormais habituel d'ailier gauche, ne se sont pas faits prier.

Brighton recevait Brentford, qui est à la lutte pour le top 5 et les tickets européens, et s'est imposé 2 buts à 0. Diego Gomez avait ouvert le score au quart d'heure, mais le sort du match a peut-être bien basculé quand à la 23e minute, l'ex-Brugeois Igor Thiago a été exclu.

Peu de temps avant la pause, Pascal Gross faisait 2-0 sur penalty (42e), et scellait la rencontre en faveur des Seagulls. Brighton & Hove Albion est désormais 2e, cinq points derrière Arsenal et une unité devant Manchester City.

Victoire pour Thomas Meunier face à Roméo Lavia et Mike Penders

Non-repris pour la deuxième fois consécutive par Mark van Bommel, Thomas Meunier a pu évacuer sa déception avec une belle victoire de Sunderland face à Chelsea (1-0). Le Diable était titulaire au back droit, tandis que Noah Sadiki (ex-Union) et Chemsdine Talbi (ex-Club de Bruges) démarraient eux aussi pour les Black Cats.

Du côté de Chelsea, Roméo Lavia était lui aussi bel et bien dans le onze, tout comme Mike Penders entre les perches, mais ils n'ont pas pu empêcher la défaite des Blues, battus via un but d'Enzo Le Fée sur penalty peu de temps avant la pause. 

Avec cette défaite, Chelsea descend à la 5e place au classement, dépassé par Liverpool qui s'est imposé (1-3) sur la pelouse de Crystal Palace. Sunderland prend 3 points importants qui permettent aux Black Cats de sortir de la zone rouge, où s'enfonce justement Crystal Palace.

Ipswich Town, de son côté, s'est incliné à la maison contre Bournemouth (1-2), qui se rapproche à un point de Chelsea et des places européennes. 

Notons que ce soir, Manchester United reçoit Aston Villa et se retrouve donc dans une situation très compliquée : les Red Devils sont... avant-derniers du championnat, et ont été dépassés par Sunderland au classement. Tout autre résultat qu'une victoire les laissera ainsi dans la zone rouge. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 10 27 9 0 1 15-5 10 G G G G G
2. Brighton Brighton 10 22 7 1 2 26-7 19 G G P G G
3. Manchester City Manchester City 10 21 7 0 3 21-13 8 G G P P P
4. Liverpool Liverpool 10 18 5 3 2 14-10 4 P G G P G
5. Chelsea Chelsea 10 16 5 1 4 19-16 3 G G P G P
6. Everton Everton 10 16 4 4 2 12-10 2 P P P G G
7. Bournemouth Bournemouth 10 15 4 3 3 16-14 2 P G G G G
8. Aston Villa Aston Villa 2-4 10 15 4 3 3 14-15 -1 G P G G P
9. Brentford Brentford 10 14 3 5 2 16-11 5 P P P G P
10. Leeds United Leeds United 10 14 3 5 2 10-8 2 P P P P G
11. Tottenham Tottenham 10 12 3 3 4 10-11 -1 P G G G P
12. Newcastle Utd Newcastle Utd 10 12 3 3 4 13-16 -3 P P G P P
13. Ipswich Town Ipswich Town 10 11 3 2 5 15-20 -5 G P P P P
14. Hull City Hull City 10 11 2 5 3 11-11 0 P P P P P
15. Fulham Fulham 10 10 2 4 4 10-12 -2 P G G P P
16. Coventry City Coventry City 10 9 3 0 7 10-19 -9 G P P G P
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 10 9 2 3 5 9-13 -4 P P P P G
18. Sunderland Sunderland 10 8 2 2 6 8-17 -9 P P P P G
19. Crystal Palace Crystal Palace 10 7 2 1 7 10-24 -14 G P P P P
20. Manchester United Manchester United 2-4 10 7 1 4 5 12-19 -7 P P P P P
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 Journée 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 2-4 Aston Villa Aston Villa

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