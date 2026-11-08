Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges
Photo: © Photonews

Après une défaite à Lommel et un mauvais match nul en Finlande, La Gantoise a renoué avec la victoire ce dimanche face au KV Courtrai. Service minimum pour les Buffalos, vainqueurs 1 but à 0.

L'élimination en Croky Cup des oeuvres des amateurs de Rochefort avait-elle laissé des traces à Gand ? Toujours est-il que même si les Buffalos avaient rapidement réagi en écrasant le RSC Anderlecht, ils avaient depuis subi une première défaite en championnat à Lommel, et perdu des points précieux en Conference League cette semaine à KuOPS.

Il fallait donc réagir contre le KV Courtrai, lanterne rouge de Jupiler Pro League. Si possible avec la manière - mais la Planet Group Arena aura dû se contenter d'une courte victoire (1-0), importante cependant.

L'entame de match était largement à l'avantage des Gantois, qui vont finir par concrétiser : un centre de Momodou Sonko va chercher Abdelkahar Kadri à la 32e pour le 1-0. On se dit que le plus dur est fait, mais la rencontre changera totalement de visage en seconde période.

La Gantoise peut remercier Davy Roef

En effet, Courtrai va se rebiffer et même mieux jouer au football que son adversaire, avec notamment un Brecht Dejaegere très actif entre les lignes. Paskotsi empêchera Ambrose d'égaliser, mais c'est finalement Davy Roef qui sera le héros du jour pour ses couleurs.


En effet, en fin de rencontre, après avoir été appelé par le VAR, Mr Boterberg signale un penalty en faveur des Courtraisiens : Thierry Ambrose s'élance... mais le "penalty killer" Davy Roef s'élance du bon côté et confirme encore une fois sa réputation, préservant la victoire gantoise. Les Buffalos rejoignent le Club de Bruges au classement ! 

 Classement T P G P P B = Forme
1. FC Bruges FC Bruges 11 28 9 1 1 27-9 18 G G G G P
2. La Gantoise La Gantoise 11 28 9 1 1 20-6 14 G G G P G
3. Charleroi Charleroi 11 27 9 0 2 26-13 13 G G P G G
4. Union SG Union SG 0-0 11 27 8 3 0 29-7 22 G G P G G
5. Anderlecht Anderlecht 11 20 6 2 3 14-12 2 G G P G P
6. KRC Genk KRC Genk 0-0 11 16 4 4 3 18-14 4 P P G G P
7. Lommel SK Lommel SK 11 16 4 4 3 15-13 2 P G P G P
8. Standard Standard 11 15 4 3 4 18-16 2 P P P P G
9. Westerlo Westerlo 11 14 4 2 5 26-30 -4 G G P P P
10. OH Louvain OH Louvain 11 12 3 3 5 12-17 -5 G P P G G
11. KV Malines KV Malines 11 12 3 3 5 13-20 -7 P G G G P
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 10 11 3 2 5 12-16 -4 P P P P P
13. Antwerp Antwerp 11 11 3 2 6 18-24 -6 P P G P P
14. SK Beveren SK Beveren 11 10 3 1 7 13-23 -10 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 11 9 2 3 6 14-22 -8 P P P G G
16. STVV STVV 10 8 2 2 6 18-21 -3 P P P P P
17. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 11 7 2 1 8 13-24 -11 P P G P P
18. KV Courtrai KV Courtrai 11 4 1 1 9 4-23 -19 G P P P P
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Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 0-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

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