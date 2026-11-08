Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée
Photo: © photonews

Le KRC Genk a dû se passer de Jerry Afriyie le week-end dernier. Le jeune attaquant ne figurait pas sur la feuille de match, pour une raison surprenante. L’entraîneur Jess Thorup attend encore des détails.

Jerry Afriyie souffre en effet de problèmes de santé, mais la nature exacte du problème reste inconnue. Malgré plusieurs examens médicaux, aucune cause claire n’a encore été identifiée pour expliquer ses symptômes.

Thorup s’explique sur cette absence mystérieuse

"Jerry ne se sentait pas bien la semaine dernière. Nous l’avons envoyé chez le médecin, mais aucune cause n’a réellement été trouvée", a expliqué Jess Thorup, l'entraîneur du KRC Genk, à Het Laatste Nieuws. Le staff technique de Genk reste donc dans l’incertitude pour le moment.

Le club ne laisse rien au hasard et a fait subir des examens complémentaires à l'ancien joueur de la RAAL. "Il a encore effectué une prise de sang et il est retourné voir des spécialistes hier", a précisé l’entraîneur danois. Il faudra désormais attendre les résultats de ces examens.

Le match contre l’Union également compromis

En attendant plus de résultats, Afriyie était également absent ce dimanche pour le match en déplacement à l'Union Saint-Gilloise.

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Cette saison, Afriyie est monté cinq fois au jeu avec les Limbourgeois, pour un assist. L’attaquant espère évidemment retrouver rapidement les terrains, mais son retour reste incertain pour l’instant.

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