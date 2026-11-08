Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

L'AS Eupen a décroché une victoire importante dimanche après-midi sur la pelouse de Lierse. Les visiteurs se sont imposés 2-3, malgré une infériorité numérique dès la 29e minute. Les Pandas continuent de remonter au classement, et enfoncent des Lierrois en galère.

Eupen a très bien entamé la rencontre et comptait déjà deux buts d'avance après 22 minutes. Kikas a ouvert le score à la 18e minute, avant que Chris-Kévin Nadje ne fasse 0-2 à peine quatre minutes plus tard. Le Lierse se retrouvait donc très tôt face à une mission particulièrement difficile, mais a ensuite reçu une occasion idéale de revenir dans le match.

Même à dix, Eupen enchaîne

Après 29 minutes, Rune Paeshuyse a en effet dû quitter prématurément le terrain. Le défenseur d'Eupen a reçu son deuxième carton jaune, laissant son équipe à dix. Une minute plus tard, Alexandre Stanic s'est présenté face au point de penalty. Il n'a pas tremblé et a relancé les Pallieters dans la rencontre : 1-2.

Avec un homme de plus, Lierse semblait avoir tous les atouts en main pour faire basculer complètement la rencontre. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont à nouveau frappé juste avant la pause. Yentl Van Genechten a inscrit le 1-3 dans la sixième minute du temps additionnel. Un coup particulièrement dur pour l'équipe locale, qui a dû regagner les vestiaires avec deux buts de retard malgré sa supériorité numérique.

Le Lierse revient, mais Eupen résiste

Après la pause, il n'a fallu que trois minutes au Lierse pour retrouver de l'espoir. Sam Vanderhallen a réduit l'écart à la 48e minute et relancé totalement le suspense : 2-3. L'équipe locale disposait alors de presque toute une deuxième mi-temps pour arracher au moins un match nul en supériorité numérique. Eupen a toutefois tenu bon et s'est même procuré plusieurs occasions de définitivement plier le match. Le 2-4 a été manqué à plusieurs reprises.

Le score n'a finalement plus évolué : les Germanophones montent ainsi à la troisième place avec 18 points en 9 matches, à seulement un point de Dender.





Pour le Lierse, la situation est nettement moins réjouissante. Les Pallieters restent bloqués à huit points en neuf rencontres et occupent la treizième place, juste au-dessus de la zone de relégation.