Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk
Photo: © Photonews
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Cela l'a sûrement boosté avant le match face au KRC Genk : Massiré Sylla a appris qu'il avait été sélectionné avec le Sénégal.

Sa saison fantastique jusqu'ici avec l'Union Saint-Gilloise n'est pas passée inaperçue. Massiré Sylla (21 ans) a en effet profité du forfait de Mamadou Sarr avec le Sénégal pour décrocher sa première sélection. 

Jamais repris jusque là en équipes de jeunes, Sylla a quitté le Sénégal en 2024 après avoir été formé au Diambars FC, est brièvement passé par Pau avant de partir pour la Norvège et Lyn, où les réseaux de scouting de l'USG l'ont repéré.

Patrick Vieira convoque Massiré Sylla 

Et cette saison, son explosion au plus haut niveau n'a pas échappé à Patrick Vieira. L'ex-international français, qui a pris le Sénégal en mains après la Coupe du Monde 2026, a donc récompensé l'Unioniste.

Sacrée semaine pour le jeune Massiré Sylla, qui a récemment prolongé son contrat au Parc Duden jusqu'en 2031 et est l'une des sensations de la saison en Jupiler Pro League. 


Le Sénégal affrontera le Soudan à deux reprises durant cette trêve internationale, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. 

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