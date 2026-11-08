Vincent Kompany bientôt de retour : le président d'honneur du Bayern donne de ses nouvelles

Vincent Kompany devrait bientôt retrouver sa place sur le banc du Bayern Munich. Absent depuis plusieurs semaines en raison de problèmes de santé, l'entraîneur belge pourrait effectuer son retour après la trêve internationale, selon les informations communiquées par le président d'honneur du club bavarois, Uli Hoeneß.

Vincent Kompany s'est effondré le 23 octobre au centre d'entraînement du Bayern Munich et a dû être transporté à l'hôpital. Les médecins lui ont diagnostiqué une irritation des méninges. Depuis lors, son adjoint Aaron Danks assure l'intérim à la tête du champion d'Allemagne en titre.

Dimanche, dans l'émission Sonntags-Stammtisch de la Bayerischer Rundfunk, le président d'honneur du club bavarois Uli Hoeneß a donné des nouvelles encourageantes concernant le retour de notre compatriote. "Dans deux à trois semaines, je pense. Après la trêve internationale, il sera de nouveau sur le banc.

Hoeneß évoque une charge de travail excessive

L'Allemand de 74 ans est également revenu sur les circonstances dans lesquelles Kompany est tombé malade. Selon lui, l'entraîneur belge a peut-être trop tiré sur la corde.

"Il est soumis à un stress énorme. Il travaille douze heures par jour, six jours par semaine. C'était tout simplement trop", a expliqué Hoeneß. Il soupçonne également Kompany d'avoir souffert auparavant d'une forte grippe dont il ne se serait pas suffisamment remis.

Un retour contre Cologne ?

Ces déclarations interviennent quelques jours après les nouvelles déjà rassurantes communiquées par son adjoint Aaron Danks. Celui-ci avait indiqué avoir eu de bons échanges téléphoniques avec Kompany et confirmé que l'état de santé de l'ancien Diable Rouge s'améliorait nettement.



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Le Bayern disputera son premier match de championnat après la trêve internationale le 20 novembre, face au FC Cologne. Kompany pourrait donc retrouver son banc à cette occasion, même si son retour dépendra avant tout de son rétablissement.

En attendant, le Bayern continue d'enchaîner les bons résultats malgré l'absence de son entraîneur principal. Samedi, le champion d'Allemagne s'est encore imposé sur la pelouse de Mayence (1-2), malgré la blessure du portier Manuel Neuer, qui manquera au moins six semaines de compétition et qui ne rejouera donc plus en 2026.