Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer"
Photo: © photonews

Nouvelle défaite frustrante pour Will Still et Auxerre, qui pointent à la quatorzième place de Ligue 1 à l'aube de la trêve internationale, avec deux petites longueurs d'avance sur la zone rouge. Le Belgo-Anglais positive et espère ne pas subir le même sort que son frère, viré de la RAAL La Louvière ce samedi soir.

Nouvelle soirée difficile pour les frères Still. En même temps qu'Edward, Will a également été battu sur sa pelouse sur le plus petit écart, par le Paris FC (0-1).

Après dix journées de Ligue 1, Auxerre pointe à la quatorzième place avec dix unités et deux petites longueurs d'avance seulement sur la zone de relégation.

"C'est une défaite compliquée à digérer. Le plan était bien appliqué. On n'a pas de réussite sur leur but mais j'ai vu une réaction individuelle et collective", déclarait le Belgo-Anglais de 34 ans au coup de sifflet final.

Will Still positif à Auxerre

"Je n'ai rien à reprocher à mon équipe. Si on fait preuve du même état d'esprit, on va embêter pas mal d'équipes", poursuivait Will Still, alors que son équipe affrontera Monaco, Marseille puis Lille après la trêve internationale.

Will Still sera-t-il toujours sur le banc ? Quinzième la saison dernière, Auxerre est pratiquement dans les mêmes temps de parcours. Mais peut-être la direction espérait-elle de meilleurs résultats ?

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