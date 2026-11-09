📷 🎥 Les Diables Rouges sont bien arrivés à Tubize

Les Diables Rouges débarquaient à Tubize ce lundi. Comme à chaque rassemblement, les joueurs belges ont été accueillis par la mascotte et leur arrivée a été filmée et photographiée.

Le prochain match des Diables Rouges approche à grands pas. Ce jeudi, la Belgique affrontera la Turquie à 18h00 au Gürsel Aksel Stadium. Une rencontre importante en vue d'une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges à Tubize

Pour bien se préparer à cette rencontre, les hommes de Mark van Bommel étaient attendus à Tubize ce lundi. Charles De Ketelaere et Dodi Lukébakio étaient les deux premiers joueurs à rejoindre le centre d'entraînement.

Josué Kongolo a notamment fait sa première arrivée avec les Diables Rouges, tout comme Hugo Cuypers. Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Roméo Lavia ou encore Nathan Ngoy ont également été aperçus. Tous les joueurs ont désormais rejoint le rassemblement à Tubize.

Le retour de Jérémy Doku

À noter également l'arrivée de Jérémy Doku. L'ailier belge fait son retour en sélection après avoir manqué la dernière trêve internationale.





Le joueur de Manchester City se remettait à peine d'une blessure. Il avait alors été décidé que c'était mieux pour lui de rester en Angleterre.