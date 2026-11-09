🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"
Photo: © Photonews

Titularisés pour la première fois en équipe première avec le Sporting Charleroi, le défenseur Noah Solheid et le milieu de terrain Mory Kera ont répondu présent, et de quelle manière ! La preuve qu'une équipe qui tourne bien peut compter sur bien plus de onze titulaires potentiels, même lorsque certains sont jeunes et encore peu expérimentés au plus haut niveau.

Charleroi a vécu une soirée idéale sur la pelouse de Westerlo (1-5), même si tout n'était pas gagné d'avance quelques heures avant le coup d'envoi.

En défense, Mario Kohnen devait en effet composer sans un élément important : Check Keita, exclu en fin de match contre la RAAL La Louvière la semaine dernière. C'est l'ancien Sérésien Noah Solheid qui a pris sa place.

Noah Solheid a bien suppléé Check Keita

À 23 ans, le joueur, également passé par le centre de formation du Standard, retrouvait la Jupiler Pro League trois ans après ses débuts. Il avait alors été titularisé à Bruges, à l'Union et contre Westerlo avec Seraing lors des trois dernières rencontres de la saison 2022-2023, au terme de laquelle les Métallos avaient été relégués en deuxième division.

Il s'agissait donc de la sixième apparition et de la quatrième titularisation en Jupiler Pro League pour le Malmédien de naissance, mais de sa première sous les couleurs du Sporting Charleroi. "Je l'attendais depuis un petit moment. C'est arrivé assez vite. C'est une fierté, surtout quand il y a la victoire à la clé."

"Je me suis bien senti. On les a bien usés en première mi-temps avec notre bloc, et on a su montrer ce qu'on savait faire après la pause, puisqu'on était très bien physiquement", déclarait Noah Solheid au micro du club après la rencontre.

Les débuts réussis de Mory Kera

Il n'était pas la seule nouveauté dans le onze de départ carolo. Au milieu de terrain, Mory Kera, jeune joueur issu du centre de formation du Sporting, a connu sa première titularisation en Jupiler Pro League à seulement 18 ans. Arrivé de Tubize-Braine en 2020, il ne comptait jusque-là qu'une seule apparition dans l'élite. Il a été remplacé après 68 minutes par Isaac Cissé, tandis qu'Amine Boukamir est resté sur le banc.

"Kera était une surprise mais ce n'était pas un cadeau, il a mérité sa place. Il est jeune mais il a fait un top match, je suis fier de lui", déclarait Mario Kohnen à son sujet après la rencontre.

Deux surprises, deux réussites pour les Zèbres. La preuve qu'une équipe en forme peut compter sur bien plus de onze titulaires potentiels sans pour autant affaiblir son collectif.

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