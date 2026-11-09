🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

Jari De Busser et son coéquipier ont commis une erreur ce week-end en Eredivisie. L'AZ Alkmaar a toutefois réussi à renverser la situation dans la dernière demi-heure pour s'imposer sur le score spectaculaire de 4-3.

Avant de rejoindre les Diables Rouges pour cette trêve internationale de novembre, Jari de Busser s'est imposé avec l'AZ Alkmaar face à Groningen (4-3).

Notre compatriote a pourtant vécu un début de soirée très délicat, puisqu'il a concédé l'ouverture du score dès la 2e minute des pieds de l'ancien joueur de l'Antwerp Jacob Ondrejka.

L'AZ a égalisé dans la foulée, avant que Groningen ne prenne deux buts d'avance en début de seconde période. Et le but du 1-3, surtout, a beaucoup fait parler chez nos voisins.

L'erreur de Jari De Busser avec l'AZ

Jari de Busser, à l'origine de l'action, a perdu le ballon à cause d'un manque de compréhension avec son coéquipier. Thom van Bergen n'a pas tremblé pour inscrire le 1-3.

Grâce à trois buts dans la dernière demi-heure, le club d'Alkmaar a renversé la situation pour s'imposer 4-3, tandis que Groningen a fini la rencontre à neuf.



