📷 Première séance d'entraînement à Tubize pour les Diables Rouges : un groupe très réduit

Un premier entraînement a été organisé ce lundi à Tubize. Seuls cinq joueurs de champ y ont pris part.

Arthur Theate, Mandela Keita, Nicolas Raskin, Timothy Castagne et Jérémy Doku sont les cinq joueurs de champ à avoir pris part à la séance. Ils avaient chacun disputé leur dernier match en club samedi.

Ces derniers ont été accompagnés des quatre gardiens de la sélection. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser étaient ainsi également présents.

Les autres Diables Rouges ont bénéficié d'une journée de repos supplémentaire ou ont effectué une séance en salle de musculation.

Les 26 Diables Rouges à Tubize

Toute l'équipe est arrivée à Tubize dans la journée. Les 26 Diables Rouges étaient attendus au centre d'entraînement ce lundi.

Deux rencontres cruciales pour la Belgique

Ce jeudi, la Belgique affrontera la Turquie à 18h00 en déplacement. Ensuite, les Diables Rouges recevront l'Italie au stade Roi Baudouin dimanche à 20h45. Deux rencontres cruciales pour se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Nations.



