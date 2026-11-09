🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

Kembo Diliwidi n'aura fait qu'un passage éclair sur la pelouse avec le FCV Dender. Entré en cours de jeu lors du derby face à Lokeren, le remplaçant n'aura tenu que vingt petites secondes avant de devoir regagner les vestiaires. Une faute appuyée sur Arens lui a immédiatement valu un carton rouge.

Le joueur de 20 ans venait à peine de monter au jeu lorsqu'il a commis une faute sur son adversaire dans un duel. L'arbitre Stevens n'a pas hésité et lui a directement brandi le carton rouge.

Cette exclusion a immédiatement changé la physionomie de la rencontre. Alors qu'il menait 0-2, Dender s'est soudainement retrouvé en infériorité numérique. Lokeren en a profité pour prendre l'initiative et repartir à l'attaque.

Dender menait 2-0, mais tout a basculé après le carton rouge

En supériorité numérique, Toon Janssen a d'abord permis à Lokeren de réduire l'écart. Quelques minutes plus tard, le remplaçant Ademola Ola-Adebomi a remis les deux équipes à égalité : 2-2.

Pour Diliwidi, l'entrée en jeu a donc tourné au cauchemar. Après seulement dix secondes sur la pelouse, il a laissé ses coéquipiers à dix dans un derby dont le scénario allait complètement changer.

Lokeren a également terminé la rencontre en infériorité numérique. Dans le temps additionnel, Luan Simnica a en effet reçu un deuxième carton jaune. L'exclusion de Diliwidi reste néanmoins le tournant majeur de ce derby.



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