🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"
Photo: © Photonews

Le match nul spectaculaire (4-4) entre Manchester United et Aston Villa a donné lieu à un autre moment tendu après le coup de sifflet final. Au micro de Sky Sports, Unai Emery s'est montré de plus en plus agacé au fil de l'interview, notamment lorsque les questions ont porté sur l'égalisation tardive de Manchester United, à laquelle Senne Lammens a largement contribué.

Unai Emery avait déjà regagné les vestiaires lorsque Manchester United a inscrit le but du 4-4 dans le temps additionnel. Interrogé sur les raisons de son départ anticipé du terrain, l'entraîneur espagnol a livré une réponse qui a immédiatement semé la confusion. "Ils ont marqué à la 96e minute", a-t-il expliqué dans un anglais approximatif. Lorsque le journaliste lui a ensuite demandé s'il était ému, l'échange est devenu encore plus laborieux.

"Non, non ! Pas d'émotion. United a marqué après 96 minutes et 30 secondes, alors qu'il n'y avait que six minutes de temps additionnel. Je pensais que le match était déjà terminé. Mon anglais est très mauvais, mais c'est pourtant clair, non ?", a tenté de se justifier Emery. Le journaliste ne semblait toutefois toujours pas avoir compris son explication, ce qui a visiblement fini par agacer l'entraîneur. "Merci, vous avez encore une question ? Encore, encore, encore plus de questions ?", a-t-il lancé dans un échange particulièrement gênant devant les caméras.

Aston Villa furieux du rôle de Lammens sur l'égalisation

La frustration d'Emery ne portait pas uniquement sur le moment auquel Manchester United a égalisé. C'est surtout la manière dont le but est survenu qui a provoqué la colère des visiteurs. Sur le corner qui a amené le 4-4, Senne Lammens est entré en collision avec le gardien d'Aston Villa dans la surface. Le portier belge semblait peu se préoccuper du ballon et a percuté son homologue, l'empêchant ainsi d'intervenir dans de bonnes conditions.

L'arbitre a pourtant décidé de valider le but, au grand étonnement des joueurs et du staff d'Aston Villa. Roy Keane, ancien capitaine de Manchester United devenu consultant, n'a pas estimé que cette intervention justifiait une annulation. Selon lui, ce type de contact fait partie intégrante d'un sport comme le football. Un avis loin d'être partagé du côté de Villa.

Lire aussi… "Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

Sur X, le directeur sportif du club, Damian Vidagany, a clairement fait comprendre qu'Aston Villa n'entendait pas en rester là. "On utilise ici bien trop facilement le terme de 'sport de contact'", a-t-il écrit. Selon lui, les arbitres avaient pourtant clairement prévenu les clubs, l'été dernier, que les joueurs ne pouvaient plus déséquilibrer volontairement les gardiens.

Villa renvoie aux consignes concernant les gardiens

Pour Vidagany, l'intervention de Lammens entrait précisément dans le cadre de ce qui avait été interdit. "Lammens n'a même pas regardé le ballon, il est directement allé vers Zion pour le toucher avec sa hanche", a-t-il dénoncé.

Le dirigeant d'Aston Villa a ainsi directement mis en cause le gardien belge, estimant que son intervention avait empêché son homologue de jouer le ballon. La validation du but n'a fait qu'attiser davantage la colère du club anglais.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Aston Villa
Unai Emery Etxegoien
Senne Lammens

Plus de news

"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

21:00
Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

19:39
Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

13:30
Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

13:00
🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

12:30
Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

12:00
Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

11:40
Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

11:20
Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

11:00
🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

10:40
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
2
🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

06:00
Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

23:00
Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

22:40
L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser" Réaction

L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser"

22:00
Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

22:20
Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

21:40
Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

21:16
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

20:24
Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

20:40
Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

20:20
3
La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

20:00
Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté Live

Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté

18:20
"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

19:00
Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

18:45
Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 4-4 Aston Villa Aston Villa

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mauvaise surprise pour Ivan Leko : de nouveaux absents pour le Topper contre Anderlecht ! den strep den strep a propos de Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer" JoBg JoBg a propos de L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved