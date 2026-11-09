🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

Le match nul spectaculaire (4-4) entre Manchester United et Aston Villa a donné lieu à un autre moment tendu après le coup de sifflet final. Au micro de Sky Sports, Unai Emery s'est montré de plus en plus agacé au fil de l'interview, notamment lorsque les questions ont porté sur l'égalisation tardive de Manchester United, à laquelle Senne Lammens a largement contribué.

Unai Emery avait déjà regagné les vestiaires lorsque Manchester United a inscrit le but du 4-4 dans le temps additionnel. Interrogé sur les raisons de son départ anticipé du terrain, l'entraîneur espagnol a livré une réponse qui a immédiatement semé la confusion. "Ils ont marqué à la 96e minute", a-t-il expliqué dans un anglais approximatif. Lorsque le journaliste lui a ensuite demandé s'il était ému, l'échange est devenu encore plus laborieux.

"Non, non ! Pas d'émotion. United a marqué après 96 minutes et 30 secondes, alors qu'il n'y avait que six minutes de temps additionnel. Je pensais que le match était déjà terminé. Mon anglais est très mauvais, mais c'est pourtant clair, non ?", a tenté de se justifier Emery. Le journaliste ne semblait toutefois toujours pas avoir compris son explication, ce qui a visiblement fini par agacer l'entraîneur. "Merci, vous avez encore une question ? Encore, encore, encore plus de questions ?", a-t-il lancé dans un échange particulièrement gênant devant les caméras.

"More questions?" 😡 An explosive interview from Unai Emery! https://t.co/KRGYP7fi3h — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

Aston Villa furieux du rôle de Lammens sur l'égalisation

La frustration d'Emery ne portait pas uniquement sur le moment auquel Manchester United a égalisé. C'est surtout la manière dont le but est survenu qui a provoqué la colère des visiteurs. Sur le corner qui a amené le 4-4, Senne Lammens est entré en collision avec le gardien d'Aston Villa dans la surface. Le portier belge semblait peu se préoccuper du ballon et a percuté son homologue, l'empêchant ainsi d'intervenir dans de bonnes conditions.

L'arbitre a pourtant décidé de valider le but, au grand étonnement des joueurs et du staff d'Aston Villa. Roy Keane, ancien capitaine de Manchester United devenu consultant, n'a pas estimé que cette intervention justifiait une annulation. Selon lui, ce type de contact fait partie intégrante d'un sport comme le football. Un avis loin d'être partagé du côté de Villa.



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Sur X, le directeur sportif du club, Damian Vidagany, a clairement fait comprendre qu'Aston Villa n'entendait pas en rester là. "On utilise ici bien trop facilement le terme de 'sport de contact'", a-t-il écrit. Selon lui, les arbitres avaient pourtant clairement prévenu les clubs, l'été dernier, que les joueurs ne pouvaient plus déséquilibrer volontairement les gardiens.

My head is on mars, Lammens isn’t even looking at the ball just trying to stop Suzuki😭 We all know VAR would never cancel a 96th minute goal at Old Trafford. https://t.co/n7EWSrz6cK — (Fan) Connor (@AVFC_Connor_) November 8, 2026

Villa renvoie aux consignes concernant les gardiens

Pour Vidagany, l'intervention de Lammens entrait précisément dans le cadre de ce qui avait été interdit. "Lammens n'a même pas regardé le ballon, il est directement allé vers Zion pour le toucher avec sa hanche", a-t-il dénoncé.

Le dirigeant d'Aston Villa a ainsi directement mis en cause le gardien belge, estimant que son intervention avait empêché son homologue de jouer le ballon. La validation du but n'a fait qu'attiser davantage la colère du club anglais.