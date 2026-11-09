🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

Leandro Trossard a une nouvelle fois brillé sous les couleurs de Besiktas. Le Diable Rouge a signé trois passes décisives dimanche soir lors de la victoire sans appel (3-0) face à Gençlerbirligi. Une prestation de haut vol qui s'est toutefois achevée sur une note particulièrement frustrante.

En première période, Leandro Trossard a parfaitement servi Dusan Vlahovic à deux reprises. L'attaquant serbe n'a pas laissé passer ces occasions et a permis à Besiktas de prendre rapidement les commandes de la rencontre. À cinq minutes du terme, le Diable Rouge a ensuite cru pouvoir ajouter son nom au tableau d'affichage, mais Ernest Poku en a décidé autrement.

Poku prive Trossard d'un but

Après avoir vu le gardien sortir de ses cages, Trossard a parfaitement ajusté son lob. Le ballon semblait se diriger tranquillement vers le fond des filets, mais Poku est intervenu juste avant la ligne pour le pousser au fond. Le but a donc été attribué au coéquipier du Diable Rouge, qui a dû se contenter de trois passes décisives malgré une occasion qui semblait lui promettre une réalisation personnelle.

Leandro Trossard, golünü dızlayan Poku’ya tavır yaptı 😅 https://t.co/dXqxgAfYJ9 — A BILA (@abilasports) November 8, 2026

La réaction de l'ancien joueur d'Arsenal en disait long. Alors que ses coéquipiers célébraient la réalisation, Trossard affichait une mine particulièrement déconfite et a même frappé les panneaux publicitaires sous le coup de la frustration. Poku est ensuite venu le prendre dans ses bras pour tenter de lui faire oublier sa déception.

Une soirée dont il peut malgré tout se réjouir

Que Trossard considérait bien cette réalisation comme la sienne est apparu un peu plus tard sur une image captée par une caméra. Alors que les joueurs regagnaient le rond central, le Diable Rouge a discrètement effectué sa célèbre célébration en direction de l'objectif. Sa frustration semblait déjà s'être quelque peu dissipée.





Sur le plan sportif, le Belge avait évidemment de quoi être satisfait. Avec trois passes décisives à son actif, il a largement contribué au succès convaincant de Besiktas. Son équipe occupe toujours la quatrième place du classement, à six longueurs du leader Galatasaray. Trossard peut donc retrouver les Diables Rouges plein de confiance.