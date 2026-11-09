Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

Moment important pour Tahirys Dos Santos dans sa route de retour vers le haut niveau. Le latéral gauche passé brièvement par l'Excelsior Virton et formé à Metz avait été victime du drame de Crans-Montana et très grièvement brûlé. Il va désormais être prêté en Ligue 3.

L'histoire avait secoué le monde du football français : Tahirys Dos Santos (20 ans), jeune talent formé au FC Metz, avait été grièvement blessé lors de l'incendie de Crans-Montana, en Suisse. Brûlé sur plus de 30% du corps, il avait entamé une longue revalidation et espérait un jour retrouver les terrains.

Un prêt en Ligue 3 pour Tahirys Dos Santos

Hospitalisé et rapidement pris en charge, Dos Santos a depuis réussi son pari et rejoué au football : il fait partie du groupe réserve (National 2) du FC Metz cette saison, et a disputé six matchs complets.

Pour la suite de la saison, cependant, le back gauche passé par les équipes de jeunes de l'Excelsior Virton va être prêté un échelon plus haut et évoluera en Ligue 3. Il a en effet été envoyé à l'US Thionville Lusitanos.

L'incendie de Crans-Montana s'était tenu dans un bar de la station de ski populaire du Canton du Valais, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Le drame avait fait 41 victimes et 115 blessés parmi lesquels Tahirys Dos Santos.