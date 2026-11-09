Anderlecht pourrait perdre le Topper sur tapis vert : l'Union belge sort du silence

C'est la grosse nouvelle du jour dans le football belge. Anderlecht n'a inscrit que cinq joueurs belges sur sa feuille de match contre Bruges, soit un de moins que le minimum autorisé. Les Bruxellois risquent ainsi de finalement perdre le match sur tapis vert. L'Union belge a réagi à cette nouvelle dans un communiqué ce lundi soir.

"L’URBSFA a pris connaissance du fait qu’à l’occasion du match Club Brugge KV - RSC Anderlecht du dimanche 8 novembre 2026, le club bruxellois n’a inscrit que 5 joueurs formés en Belgique sur la feuille de match", écrit la Fédération belge de football.

Une référence très claire à un article du règlement : "La Fédération Belge de Football fait à cet égard référence à l’article B6.108 (Article P) du règlement fédéral."

L'URBSFA précise que le dossier relève du Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel en première instance, puis éventuellement de la CBAS en cas de recours. Aucune sanction n'a donc encore été prononcée à l'encontre d'Anderlecht.

Plusieurs sanctions possibles pour Anderlecht

Plusieurs sanctions sont possibles. Anderlecht pourrait perdre son point, mais Bruges pourrait également remporter le match sur tapis vert.

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Pour rappel, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 au stade Jan Breydel dimanche. Un bon point pour Anderlecht, beaucoup moins pour Bruges, à qui remporter le match sur tapis vert ferait évidemment les affaires.