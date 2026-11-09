Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
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Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"
Photo: © Photonews

Thelo Aasgaard a marqué des points lors de son entrée au jeu face au Club de Bruges. Le milieu de terrain norvégien a apporté du dynamisme et contribué à la réaction d'Anderlecht après l'ouverture du score brugeoise. Sa prestation est d'autant plus notable qu'il avait encore été gêné par un problème musculaire en début de semaine.

Le staff médical et le joueur ont finalement estimé que le risque était acceptable. "J’avais ressenti une gêne à un muscle de la hanche plus tôt cette semaine. Le coach souhaitait me faire monter au jeu et, avec le staff médical, nous avons décidé que le risque était acceptable."

Pas seulement important offensivement

Le rôle du Norvégien à Anderlecht se précise peu à peu. Ces derniers temps, il évolue un peu plus bas dans l'entrejeu, à un poste qu'il connaît déjà. "Quand j’étais plus jeune, j’ai souvent joué à ce poste. J’ai également développé une bonne entente avec Mario (Stroeykens, ndlr). Nous nous comprenons bien. J’aime ce rôle, car j’ai la liberté de me projeter vers l’avant et d’entrer dans la surface."

Le staff technique attend toutefois davantage de lui que des seules initiatives offensives. Aasgaard sait qu'il doit aussi assumer ses responsabilités lorsque son équipe n'a pas le ballon. "Le coach attend beaucoup de moi. C’est aussi un rôle défensif, dans lequel j’ai de grandes responsabilités. J’essaie de montrer que je maîtrise les deux facettes du jeu : créer des occasions et entrer dans la surface, mais aussi rester discipliné lorsque nous n’avons pas le ballon. C’est un aspect sur lequel je travaille beaucoup."

Aasgaard se sent de mieux en mieux

Son adaptation à Anderlecht n'a pas été linéaire. Aasgaard a notamment perdu sa place dans l'équipe, le temps de trouver ses repères dans un nouvel environnement et un système adapté à ses qualités. "J’ai besoin de jouer chaque semaine dans un système qui me convient. Ces derniers temps, je sens que je grandis dans mon rôle et que je peux m’adapter à cette équipe. J’apprécie vraiment cela."

Face au Club de Bruges, il a également vu Anderlecht réagir avec caractère après la lourde défaite concédée à Gand. "Nous avons montré que nous pouvions défendre ensemble et continuer à jouer en équipe. Même après avoir encaissé le but, nous avons montré de la personnalité en revenant dans le match. Nous avons bien fait cela."

Lire aussi… Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Aasgaard a aussi apprécié les progrès de son équipe dans l'organisation défensive et la gestion des transitions. "Nous avons travaillé pour éviter les problèmes rencontrés lors de ce match. Contre Gand, nous nous sommes fait piéger en contre-attaque. Nous devons mieux faire à l’avenir."

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