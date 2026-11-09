"Ce gaspi est rédhibitoire" : Philippe Albert met en avant un gros problème au Standard

Le Standard de Liège a retrouvé des couleurs en s'imposant à Sclessin face au SK Beveren vendredi (3-0). Un succès qui fait évidemment du bien aux Rouches, même si Philippe Albert reste réaliste.

Le Standard pointe actuellement à la 8e place du classement de la Pro League. Les Rouches sont à cinq unités du top 5.

S'imposer contre le SK Beveren, actuellement 15e après avoir été tenu en échec par l'actuelle lanterne rouge, Courtrai, était impératif, comme l'a expliqué Philippe Albert : "La victoire des Liégeois était impérative contre un adversaire waeslandien largement à leur portée."

"Les Rouches ont maîtrisé leur sujet, mais restent à une place qui correspond à leurs possibilités, dans le ventre mou, avec un noyau qui offre assez peu de solutions pour varier", a-t-il poursuivi au micro de nos confrères de Sudinfo.

La Coupe, le meilleur chemin vers l'Europe ?

Philippe Albert le pointe ensuite, les Rouches ont perdu des points qu'ils n'auraient pas dû perdre : "Je le répète, les points perdus contre le Cercle, Malines et Courtrai coûteront très cher : avec ces six unités en plus, ils seraient au contact du top 4."



"Pour les ambitions européennes, ce gaspi est rédhibitoire. Mais puisque le Standard reste capable de battre n’importe qui sur un match, la Coupe constitue son meilleur chemin vers l’Europe", a-t-il conclu.