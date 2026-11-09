Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

Le champion du monde sera privé de deux titulaires pour son premier match dans cette trêve internationale. Lamine Yamal et Pablo Oyarzabal manqueront le déplacement en Tchéquie ce jeudi, a annoncé la fédération espagnole de football.

Petit coup dur pour Luis de la Fuentes en vue du déplacement de l'Espagne en République Tchèque cette semaine. La Roja sera en effet privée de deux titulaires importants : Lamine Yamal, qui souffre d'une douleur au genou droit, et Pablo Oyarzaba, qui se remet d'une grippe.

Les attaquants du FC Barcelone et de la Real Sociedad manqueront donc le match de ce jeudi à Prague, mais ils vont tout de même rejoindre le groupe espagnol cette semaine, précise la Fédération Espagnole de Football (FEF) dans son communiqué.

Yamal et Oyarzabal de retour pour la réception de l'Angleterre ?

L'objectif est que Yamal et Oyarzabal puissent être de la partie pour la réception de l'Angleterre, dimanche lors de la dernière journée de cette Ligue des Nations.

Un match de gala pour l'Espagne puisque les champions du monde sont déjà qualifiés pour les quarts de finale après leur 12/12 lors de la trêve internationale précédente. L'Angleterre, elle, est en très bonne voie pour l'être, comptant 9 points, 6 d'avance sur la Croatie, troisième.



Troisième du dernier Ballon d'Or, Lamine Yamal dispute une saison de haut vol avec le Barça, comptant 10 buts et 8 passes décisives en 12 rencontres de Liga. Son "match dans le match" face au vainqueur du trophée Harry Kane, dimanche, sera l'un des grands moments de cette trêve internationale.