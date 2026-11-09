Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper

La dernière journée de championnat a une nouvelle fois été marquée par plusieurs polémiques. Le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht s'est terminé sur un partage (1-1), mais le but égalisateur des Mauves aurait-il dû être validé ? Jonathan Lardot, le patron de l'arbitrage belge, est revenu sur les différentes phases litigieuses de la rencontre.

Sur un long ballon du gardien Colin Coosemans, Brandon Mechele s'est fait surprendre par Mihajlo Cvetkovic. L'attaquant s'est retrouvé seul face à Yann Sommer et n'a pas hésité à conclure : 1-1. Un véritable coup dur pour les Blauw en Zwart, qui ont laissé filer leur avantage.

La VAR n'intervient pas après le but de Mihajlo Cvetkovic

Jorne Spileers a estimé que Mihajlo Cvetkovic avait commis une faute sur Brandon Mechele, mais est resté relativement mesuré dans ses propos. Hans Vanaken et Ivan Leko ont été beaucoup plus virulents, critiquant sévèrement l'arbitrage. L'entraîneur du Club de Bruges a même estimé que l'arbitre avait été l'homme du match. Tous deux pourraient désormais risquer une amende, voire une suspension, pour leurs déclarations.

De son côté, le patron de l'arbitrage belge, Jonathan Lardot, est revenu sur la phase polémique au micro de DAZN : "Je suis d'accord avec l'arbitre et la VAR dans cette situation. Il faut prendre en compte l'ensemble de la phase."

Jonathan Lardot donne raison à l'arbitre

"Brandon Mechele commet la première faute sur Mihajlo Cvetkovic. Ce dernier tire ensuite le maillot de Brandon Mechele. Il s'agit d'un seul grand duel. J'accepte l'interprétation de l'arbitre dans cette situation, car Brandon Mechele est le premier fautif."

"Si une faute est sifflée à ce moment-là, c'est un carton rouge pour Brandon Mechele et un coup franc. Si nous analysons la phase image par image en isolant certains éléments, nous arrivons à la faute de Mihajlo Cvetkovic qui tire le maillot. Mais il faut considérer l'action dans son ensemble et je peux donc accepter la décision finale de l'arbitre. Il s'agit d'une question d'interprétation de l'arbitre, mais il faut toujours analyser les faits dans l'ordre chronologique. Le règlement parle également d'interprétation et c'est un élément important."



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Jonathan Lardot s'est ensuite exprimé sur le potentiel penalty de Hans Vanaken sur Mihajlo Cvetkovic : "C'est à nouveau le même cas. Si vous regardez uniquement les mains de Hans Vanaken, vous pouvez penser qu'il faut siffler un penalty, mais il faut également analyser l'ensemble de l'action. Mihajlo Cvetkovic n'est pas irréprochable non plus. C'est un duel engagé, mais il n'y a pas de faute. Il n'y a donc pas lieu de siffler un penalty et la VAR ne doit pas intervenir."

Deux bonnes décisions arbitrales, donc, selon Jonathan Lardot lors de cette rencontre.