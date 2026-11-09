Gianni Infantino pourrait faire face à une surprise de taille : une décision attendue cette semaine

Gianni Infantino pourrait faire face à une surprise de taille : une décision attendue cette semaine
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Gianni Infantino pourrait faire face à un adversaire de taille lors des prochaines élections à la présidence de la FIFA. Arsène Wenger envisagerait en effet de se présenter face à lui. L'ancien entraîneur d'Arsenal serait de plus en plus tenté de défier l'actuel président de l'instance mondiale du football.

Arsène Wenger occupe depuis 2019 le poste de directeur du développement du football à la FIFA, mais ses relations avec Gianni Infantino se sont refroidies ces derniers mois. Le Français s'est ouvertement opposé au projet de vente d'une participation minoritaire dans une société commerciale liée à la Coupe du monde à des investisseurs privés. La proposition a finalement été retirée, mais elle a provoqué d'importantes tensions au sein de la FIFA.

L'UEFA cherche un adversaire à Gianni Infantino

De son côté, l'UEFA est activement à la recherche d'un candidat capable de défier Gianni Infantino. Arsène Wenger pourrait notamment compter sur le soutien de plusieurs fédérations européennes. Sa réputation internationale et sa longue expérience font de lui un candidat particulièrement intéressant aux yeux de certains dirigeants.

Selon L'Équipe, Arsène Wenger réfléchit depuis plusieurs semaines à une éventuelle candidature. Une décision définitive pourrait tomber cette semaine. Pour le moment, le Français hésite encore.

Une décision attendue dans les prochains jours

Arsène Wenger n'est toutefois pas le seul candidat potentiel face à Gianni Infantino. Le Japonais Kozo Tashima a déjà annoncé sa candidature. Malgré les critiques récentes, le président actuel de la FIFA peut toujours compter sur un soutien important des autres continents, notamment de nombreux petits pays.


Les élections se tiendront le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Les candidats ont jusqu'au 18 novembre pour se déclarer. Le temps presse donc pour Arsène Wenger, dont une éventuelle candidature pourrait complètement relancer la course à la présidence de la FIFA.

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