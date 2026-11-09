"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

Nathan Ngoy a pris la parole à propos de son but inscrit avec le LOSC face à Rennes (1-2) dimanche. Le Diable Rouge pourrait d'ailleurs prochainement... avoir un restaurant gratuit s'il continue à marquer.

Avec 12 matchs à son actif cette saison avant cette rencontre face à Rennes, le défenseur de Lille n'avait pas encore été décisif. C'est donc ainsi lors de sa 13e apparition qu'il a planté sa première rose.

Un premier but important

Il a raconté son but en zone mixte après la rencontre, comme le rapporte Le Petit Lillois : "Je vois qu’il y a une brèche, je vois qu’il y a un petit cafouillage. Je me mets un peu derrière, en marquage préventif, puis je vois que le ballon arrive."

"J’anticipe, puis c’est à l’instinct comme la plupart de mes buts. C’est bien, j’aide l’équipe. C’était un match compliqué, mais on a su faire ce qu’il fallait pour le remporter. C’est bien pour l’équipe", a-t-il poursuivi.

Un restaurant offert s'il atteint les cinq buts ?

S'il continue de marquer, Nathan Ngoy pourrait d'ailleurs aller... au restaurant gratuitement. Le staff l'a taquiné sur sa capacité à marquer sur corner et lui a fait une petite promesse : "Oui, c’est vrai qu’ils me taquinent un peu parce qu’ils disent que sur les corners offensifs, je dois faire mieux."

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"Ils m’ont challengé. Il y a un nombre de buts, environ 5 je crois, que je dois arriver à mettre, et après ils m’invitent au resto. Donc je fais tout pour l’atteindre."