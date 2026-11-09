Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi
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Nicolò Tresoldi est l'un des attaquants les plus convoités du monde. Pas nécessairement sur le marché des transferts mais bien sur le marché... des sélections. Deux pays se disputent les services du buteur brugeois : l'Allemagne et l'Italie.

L'histoire est connue : Nicolò Tresoldi (22 ans), né à Cagliari, a grandi en Allemagne et en porte les couleurs depuis l'équipe nationale U19. L'été prochain, l'attaquant du Club de Bruges partira à l'Euro U21 avec l'équipe d'Allemagne Espoirs.

Tous les voyants semblent donc au vert pour qu'après cette ultime échéance, Tresoldi - qui ne veut pas communiquer sa décision avant cela - tranche en faveur de l'Allemagne. En attendant, Jürgen Klopp, sélectionneur allemand, et Roberto Mancini, son homologue italien, restent en contact avec le joueur mais prennent leur mal en patience.

Car le début de saison XXL de Nicolò Tresoldi a évidemment encore plus attiré les regards sur cette situation, d'autant plus que toute l'Italie a fait connaissance avec le Sarde d'origine le 13 octobre dernier, date de son triplé sur la pelouse de l'Inter Milan. 

Roberto Mancini reste optimiste 

Lors de la trêve internationale précédente, avant son premier match depuis qu'il a repris la Squadra Azzurra en main, Roberto Mancini avait déjà évoqué le dossier Tresoldi, confirmant qu'a priori, le Brugeois ne prendrait pas de décision avant l'été prochain. Sans surprise, donc, il n'a été repris ni par l'Italie, ni par l'Allemagne.

Ce lundi, en conférence de presse avant les deux derniers matchs de Nations League (dont celui de dimanche contre la Belgique), Mancini s'est à nouveau exprimé. "'J'ai parlé à Tresoldi, et Claudio Ranieri (directeur technique de la fédération italienne) également. Je crois qu'avant tout, lui-même doit ressentir l'envie de jouer pour l'Italie", déclare le sélectionneur de la Squadra dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

"Il est né en Italie, comme son père, qui a joué et gagné l'Euro U21 avec les Espoirs italiens. Je pense donc qu'il existe une chance qu'il choisisse l'Italie", ajoute Roberto Mancini. "Tresoldi sait qu'il peut être important pour nous à l'avenir, et nous espérons qu'il fera le bon choix". 

Nicolò Tresoldi a inscrit 16 buts en 27 matchs pour l'équipe U21 d'Allemagne, et sera donc un élément très important de la sélection entraînée par Antonio Di Salvo. Situation cocasse : ce dernier est... Germano-Italien, né à Paderborn. Il n'a cependant porté les couleurs d'aucune des deux sélections dans sa carrière, et jamais joué en Italie. Reste que les deux hommes pourront peut-être discuter du choix à venir...

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