Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Après Club Bruges-Anderlecht, Ivan Leko a adressé un compliment remarqué à son collègue Vitor Bruno. L'entraîneur du Club Bruges est impressionné par le travail effectué par le Portugais chez les Mauve et Blanc.

Ces mots arrivent bien sûr à un moment particulier pour Vitor Bruno. L'entraîneur d'Anderlecht a en effet non seulement essuyé des critiques extérieures ces dernières semaines, mais il a également été publiquement pris pour cible par sa propre direction.

Coucke et Bornauw avaient mis la pression sur Vitor Bruno

Le CEO Kenneth Bornauw comme le propriétaire Marc Coucke se sont montrés particulièrement critiques envers le Portugais dans des interviews. Bornauw a notamment évoqué les nombreuses expérimentations, les changements de position et le manque de clarté dans les choix. Il a également laissé entendre que le club interviendrait si nécessaire.

Coucke a pour sa part qualifié Vitor Bruno d'entraîneur talentueux, tout en pointant son manque d'expérience. Selon le propriétaire du Sporting, le coach bruxellois a parfois tendance à trop compliquer les choses et une grande partie du noyau n'évolue pas à son poste habituel. Des critiques très mal vécues par l'intéressé.

Leko soutient son homologue

Ces critiques sont arrivées après une période difficile, marquée par l'élimination en Coupe contre Beerschot, une entame européenne décevante et la lourde défaite 4-0 à La Gantoise. Bruno a ensuite réagi sur le terrain avec des victoires convaincantes contre Westerlo et le RB Salzbourg. Sa méthode de travail est également restée intacte.

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Dans la foulée du topper, Ivan Leko a clairement indiqué qu'il ne jugeait pas Bruno sur ces semaines difficiles. "Après quatre ou cinq matches, on doit pouvoir voir quel genre d'entraîneur est quelqu'un. Eh bien, Bruno est un bon entraîneur. Ses idées sont claires", a déclaré Leko. "Je le lui ai dit après le match : chapeau pour ce qu'il fait".