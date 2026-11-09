Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

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Le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht pourrait encore valoir quelques ennuis à Ivan Leko et Hans Vanaken. Au terme du partage (1-1), l'entraîneur et le capitaine des Blauw en Zwart ont vivement contesté certaines décisions arbitrales. Leurs déclarations sont désormais examinées par le parquet fédéral, qui pourrait décider d'engager une procédure disciplinaire.

Hans Vanaken était particulièrement remonté après l'égalisation d'Anderlecht. Sur l'action, un duel a opposé Brandon Mechele à Mihajlo Cvetkovic, sans que l'arbitre n'intervienne. "Cela n'a aucun sens. Autant supprimer la VAR", a vivement réagi le milieu de terrain au micro de DAZN. Sa protestation, pendant le match, lui a d'ailleurs valu un carton jaune de la part de Jasper Vergoote.

Ivan Leko n'a pas non plus mâché ses mots à l'égard de l'arbitrage. "Les meilleurs arbitres sont ceux que l'on ne remarque pas. Cette fois, il était l'homme du match. On a alors l'impression qu'en tant qu'arbitre, il veut surtout faire le show", a lancé le technicien croate.

Le parquet fédéral a sept jours pour se prononcer

Ces déclarations n'ont pas échappé au parquet fédéral, qui dispose de sept jours pour décider s'il souhaite convoquer Hans Vanaken et/ou Ivan Leko afin qu'ils s'expliquent. Selon Het Nieuwsblad, une telle procédure est tout à fait envisageable.

Plusieurs sanctions sont possibles. Dans le scénario le plus sévère, le capitaine brugeois et son entraîneur pourraient écoper d'une suspension effective. Cette issue reste toutefois jugée peu probable. Un avertissement ou une amende figurent également parmi les options envisagées.

Lire aussi… Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"
Le Club de Bruges devra donc patienter avant de connaître les éventuelles conséquences disciplinaires de ces réactions à chaud après le partage face à Anderlecht.

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