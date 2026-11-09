Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

La presse italienne n'en finit pas de gloser sur la situation de Kevin De Bruyne à Naples. Le Diable Rouge a ainsi pris l'avion directement dans la foulée du match contre la Lazio Rome, ce qui n'a pas plu au club, et un départ dès cet hiver reste évoqué.

C'est le quotidien napolitain Il Mattino qui l'affirme : Naples envisagerait bel et bien un départ de Kevin De Bruyne dès ce mercato hiver. Une information qui contredit celle d'autres sources, que nous avions également relayées ce week-end.

Le départ du joueur dans la foulée du match entre le Napoli et la Lazio ce dimanche, en jet privé, n'est que l'un des derniers développements du dossier.

L'altercation entre Lorenzo Lucca et De Bruyne a fait beaucoup de bruit, ayant été captée par les images de la réalisation durant le match de Ligue des Champions contre Porto, mais KDB se serait également pris la tête avec d'autres joueurs.

Kevin De Bruyne sur le départ dès cet hiver ?

Ainsi, le Belge aurait également des relations houleuses avec l’attaquant Rasmus Hojlund et avec le capitaine Giovanni Di Lorenzo. Pas l'idéal pour son adaptation, qui se passe également assez moyennement sur le plan sportif.

Kevin De Bruyne, 35 ans, est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin prochain mais la direction souhaiterait donc tenter de s'en séparer dès cet hiver, afin d'économiser une partie de son salaire annuel estimé à 6 millions d'euros.





Une rumeur qu'il convient de prendre avec des pincettes, car elle n'est pas la première venue d'Italie sur le sujet. Mais une chose paraît sûre : la saison du Diable Rouge à Naples ne se passe pas comme prévu.