Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 278

La presse italienne n'en finit pas de gloser sur la situation de Kevin De Bruyne à Naples. Le Diable Rouge a ainsi pris l'avion directement dans la foulée du match contre la Lazio Rome, ce qui n'a pas plu au club, et un départ dès cet hiver reste évoqué.

C'est le quotidien napolitain Il Mattino qui l'affirme : Naples envisagerait bel et bien un départ de Kevin De Bruyne dès ce mercato hiver. Une information qui contredit celle d'autres sources, que nous avions également relayées ce week-end.

Le départ du joueur dans la foulée du match entre le Napoli et la Lazio ce dimanche, en jet privé, n'est que l'un des derniers développements du dossier.

L'altercation entre Lorenzo Lucca et De Bruyne a fait beaucoup de bruit, ayant été captée par les images de la réalisation durant le match de Ligue des Champions contre Porto, mais KDB se serait également pris la tête avec d'autres joueurs.

Kevin De Bruyne sur le départ dès cet hiver ? 

Ainsi, le Belge aurait également des relations houleuses avec l’attaquant Rasmus Hojlund et avec le capitaine Giovanni Di Lorenzo. Pas l'idéal pour son adaptation, qui se passe également assez moyennement sur le plan sportif. 

Kevin De Bruyne, 35 ans, est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin prochain mais la direction souhaiterait donc tenter de s'en séparer dès cet hiver, afin d'économiser une partie de son salaire annuel estimé à 6 millions d'euros. 

Une rumeur qu'il convient de prendre avec des pincettes, car elle n'est pas la première venue d'Italie sur le sujet. Mais une chose paraît sûre : la saison du Diable Rouge à Naples ne se passe pas comme prévu. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

19:40
Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

19:13
Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

19:00
La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

18:20
Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

18:00
OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

17:40
Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

17:20
Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

17:00
L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

16:46
6
Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

16:20
Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

16:00
Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

15:30
Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

15:00
Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

14:30
Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

14:00
Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

13:30
Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

13:00
🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

12:30
Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

12:00
Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

11:40
Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

11:20
Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

11:00
1
🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

10:40
🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

10:20
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
🎥 Kevin De Bruyne aurait pu tout faire basculer : après-midi frustrant pour le Napoli

🎥 Kevin De Bruyne aurait pu tout faire basculer : après-midi frustrant pour le Napoli

08/11
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
4

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Venezia Venezia 2-1 Udinese Udinese
Cagliari Cagliari 1-0 Frosinone Frosinone
Torino Torino 1-1 Lecce Lecce
Parma Parma 1-2 Bologna Bologna
AS Roma AS Roma 3-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-1 Lazio Lazio
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Monza Monza 0-1 Atalanta Atalanta
Inter Inter 2-0 Como Como
Fiorentina Fiorentina 2-2 Juventus Juventus

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" 051961rouche 051961rouche a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved