La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

En ce mois de novembre, la Belgique entamera la Coupe du Monde U17 avec des ambitions claires. Sven Vermant espère aller aussi loin que possible avec son groupe, et ne craint même pas de parler de victoire finale.

Même privée de quelques-uns de ses meilleurs joueurs, à savoir les grands talents du RSC Anderlecht (Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea ou encore Noah Kalonji), la sélection belge U17 a d'énormes qualités et ira au Qatar pour y réussir quelque chose. En conférence de presse, Sven Vermant, sélectionneur U17 pour la dernière fois (il suivra cette génération en U18 dans la foulée du Mondial), l'a confirmé.

"Bien sûr que l'objectif est de gagner. Mais je sais aussi à quel point le chemin est long", a déclaré Vermant dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous avons réussi un parcours sans faute en qualifications, ce qui donne la confiance".

Sven Vermant ne s'attarde pas sur les absences

La phase de poules ne doit sur papier pas faire peur à la Belgique. Les Diablotins affronteront le Vietnam (20 novembre), le Mali (23 novembre) et la Nouvelle-Zélande (26 novembre), les deux premiers et les six meilleurs troisièmes se qualifiant pour les 16e de finale.

Pas question pour Sven Vermant de s'attarder sur l'absence des joueurs formés à Neerpede. "C'est évidemment dommage car ils ont déjà montré beaucoup en club comme en équipe nationale. Leur qualité est claire. Mais c'est mon job de rendre l'équipe compétitive même sans eux", relativise-t-il.



Pour le sélectionneur des U17, les absents auront tort. "Pour tous ceux qui y participeront, ce sera une fabuleuse expérience. C'est très important de disputer un tel tournoi à cet âge, on y engrange beaucoup d'expérience, quel que soit le résultat, et les installations au Qatar sont excellentes", conclut Vermant.