La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'accentue au Racing Genk. Dimanche soir, les Limbourgeois se sont déplacés sur la pelouse de l'Union avec un dispositif résolument défensif, mais ils sont une nouvelle fois repartis bredouilles. Ce revers (1-0) constitue un nouveau coup dur pour une équipe qui ambitionnait de lutter pour le top 3 en début de saison.

Après la défaite concédée face à Malines, Genk devait impérativement réagir. Pour y parvenir, Jess Thorup a décidé de revoir ses plans en délaissant son traditionnel 4-3-3. Au Parc Duden, le Racing Genk s'est ainsi présenté dans un 5-3-2 qui rappelait fortement le dispositif de l'Union. La priorité était claire : retrouver de la solidité et de l'engagement avant de penser à développer un jeu offensif.

Ce changement tactique a permis aux Limbourgeois de rester compacts pendant une grande partie de la rencontre. À un quart d'heure du terme, ils pouvaient même encore espérer repartir avec un résultat positif. Mais une seule erreur sur phase arrêtée leur a finalement coûté cher. Pour sa première apparition, Christiaan Ravych a perdu Sykes de vue, laissant à ce dernier l'occasion d'inscrire l'unique but de la soirée.

Genk est dans le dur

Au coup de sifflet final, Thorup n'a pas cherché à accabler ses joueurs. Le technicien danois a même tenu à saluer leur réaction après le revers face à Malines. "Je viens de dire à mes joueurs qu'ils méritent mon plus profond respect. C'était une bonne réaction après Malines. Normalement, c'est un match qui doit au moins rapporter un point", a-t-il déclaré.

L'entraîneur a notamment apprécié la discipline défensive de son équipe et son investissement dans les duels. "J'ai trouvé que nous avions très bien commencé. Notre organisation défensive était en place. Nous avons remporté beaucoup de duels et très peu concédé. Jusqu'à ce corner fatal." Thorup a également estimé que son équipe avait eu des possibilités offensives, même si elle n'est pas parvenue à se montrer réellement dangereuse. Selon Opta, Genk n'a d'ailleurs cadré aucun tir, une première depuis août 2017.

Ce constat est particulièrement préoccupant pour un club qui figure habituellement parmi les poids lourds du football belge. Après onze journées, le Racing Genk pointe seulement à la septième place, avec déjà douze longueurs de retard sur Charleroi, quatrième. Les Limbourgeois restent également sur un bilan de deux points sur dix-huit à l'extérieur. Leur total de 15 points sur 33 est lui aussi bien en deçà des attentes.



Lire aussi… Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"›

Degryse n'épargne pas Thorup : "Il a rendu Genk plus faible"

Les choix de Thorup n'ont pas convaincu Marc Degryse. L'analyste estime que l'entraîneur de Genk a accordé trop de crédit à l'Union avant même le coup d'envoi, en adoptant une approche qui plaçait son équipe dans la peau de l'outsider. "S'il y avait une équipe qui devait gagner dimanche soir lors d'Union-Racing Genk, c'était l'Union", a-t-il affirmé dans Het Laatste Nieuws.

"Quand j'ai vu la composition du Racing Genk avant le match, avec Jess Thorup qui adaptait soudainement complètement sa tactique au système de l'Union, puis entendu Thorup dans l'interview d'avant-match, où il encensait l'Union et plaçait sa propre équipe dans un rôle d'outsider, j'ai su que Genk pouvait tout au plus s'en sortir avec un 0-0."

Degryse s'est ensuite montré particulièrement sévère envers le technicien danois. "Thorup a rendu l'Union plus forte qu'elle ne l'est déjà, et Genk plus faible qu'il ne l'est. Il ne faut alors pas s'étonner que l'Union prenne également les trois points sur phase arrêtée. Genk est septième. 2 sur 18 à l'extérieur. Allez, le Racing Genk ! S'il vous plaît."