La nouvelle entraîneuse des Red Flames a une ambition très claire : "Je veux apporter ma propre touche"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La nouvelle entraîneuse des Red Flames a une ambition très claire : "Je veux apporter ma propre touche"
Photo: © photonews

Lenie Onzia succède à Elisabeth Gunnarsdottir à la tête des Belgian Red Flames. La nomination de l'entraîneuse belge a été officialisée dimanche matin par l'Union belge. Cette annonce marque la fin d'une période mouvementée pour l'équipe nationale féminine.

Nicolas Baccus

La nouvelle entraîneuse des Red Flames a une ambition très claire : "Je veux apporter ma propre touche"

Lenie Onzia, la nouvelle entraîneuse des Red Flames, s'est exprimée pour la première fois face à la presse ce lundi.

Elle s'est évidemment montrée ravie de se lancer dans cette nouvelle aventure : "J'aborde ce nouveau défi avec énormément d'enthousiasme. Il existe des bases solides sur lesquelles construire, tant au niveau des performances que de la cohésion du groupe. Je vais donc en grande partie poursuivre le travail de ma prédécesseure, tout en apportant ma propre touche. Je veux notamment mettre l'accent sur la structure et la clarté, y compris dans notre manière de jouer."

Lenie Onzia succède à Elisabeth Gunnarsdottir à la tête des Belgian Red Flames. La nomination de l'entraîneuse belge a été officialisée dimanche matin par l'Union belge. Cette annonce marque la fin d'une période mouvementée pour l'équipe nationale féminine.

"L'Union royale belge des sociétés de football est heureuse d'annoncer que Lenie Onzia devient la nouvelle sélectionneuse des Belgian Red Flames", a annoncé la fédération belge de football dans un communiqué de presse publié sur son site internet. Kevin Bogemans occupera le poste d'entraîneur adjoint, tandis qu'Irene Fuhrmann sera conseillère technique principale.

Lenie Onzia connaît parfaitement le football féminin belge. En tant que joueuse, elle a bâti une belle carrière, en Belgique comme à l'étranger. Après avoir percé à l'OH Louvain, elle a rejoint des clubs tels qu'Arsenal, le FC Twente et VVV-Venlo, avant de porter également les couleurs du Lierse, d'Anderlecht, de Gand et, à nouveau, de Louvain.

De joueuse à assistante, puis T1 des Red Flames

Alors qu'elle évoluait encore chez les Red Flames, Lenie Onzia a également fait ses premiers pas comme entraîneuse à l'école des sports de haut niveau. Cette double expérience, sur le terrain et sur le banc, a constitué le socle de la suite de sa carrière d'entraîneuse.

En 2022, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale de joueuse et a immédiatement intégré le staff technique des Belgian Red Flames en vue de l'Euro 2022. À l'issue du tournoi, elle est devenue entraîneuse adjointe des U23 féminines belges, avant de prendre les commandes des U17 féminines.

Dans ces fonctions, elle a joué un rôle important dans le développement des jeunes talents belges. En 2024, elle a réintégré le staff des Belgian Red Flames en tant qu'entraîneuse adjointe. Pour couronner son évolution, elle a obtenu sa licence UEFA Pro en septembre 2026, la plus haute qualification d'entraîneur dans le football européen.

Simon Mignolet et Lenie Onzia réagissent à cette nomination

"Lenie connaît parfaitement notre fonctionnement. Elle a porté le maillot des Red Flames en tant que joueuse, a acquis de l'expérience comme entraîneuse au sein de nos équipes nationales de jeunes et fait partie du staff des Red Flames comme entraîneuse adjointe depuis 2024", a déclaré Simon Mignolet à ce sujet.

"Ce parcours fait d'elle la personne idéale pour endosser le rôle de sélectionneuse au sein de notre nouvelle structure. Nous avons toute confiance en elle et nous lui apporterons le soutien nécessaire pour réussir."

De son côté, Onzia se réjouit évidemment de l'opportunité qui lui est offerte : "C'est un honneur de relever ce défi. Je me réjouis de poursuivre la construction avec ce groupe, avec l'ambition comme ligne de conduite."

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