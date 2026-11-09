La nouvelle entraîneuse des Red Flames a une ambition très claire : "Je veux apporter ma propre touche"



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Lenie Onzia succède à Elisabeth Gunnarsdottir à la tête des Belgian Red Flames. La nomination de l'entraîneuse belge a été officialisée dimanche matin par l'Union belge. Cette annonce marque la fin d'une période mouvementée pour l'équipe nationale féminine.



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