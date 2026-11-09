Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

La Gantoise a eu chaud face à Courtrai, mais elle peut une nouvelle fois remercier Davy Roef. En fin de rencontre, le gardien gantois a repoussé un penalty de Thierry Ambrose, préservant ainsi son équipe d'une perte de points face à la lanterne rouge. Un scénario qui tend à devenir une habitude pour le portier des Buffalos.

Les chiffres sont éloquents. Davy Roef a désormais repoussé seize penalties sur les 48 qu'il a subis. Une statistique impressionnante que le gardien gantois préfère toutefois relativiser. "J'arrête 33 % des penalties. Il y a donc encore 66 % de chances que le ballon finisse au fond. Ce n'est pas si facile", a-t-il expliqué.

Une préparation approfondie qui porte ses fruits

Le capitaine de Gand ne doit pas ses performances à ses seuls réflexes. Avec son entraîneur des gardiens, Bart Van Tornhout, il prépare chaque penalty dans les moindres détails. "La préparation, ainsi que les heures et le temps que Bart et moi y consacrons, portent une nouvelle fois leurs fruits", a lancé Roef dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Cette connaissance de ses adversaires lui a également été précieuse face à Thierry Ambrose. "Je savais qu'il n'était pas du genre à attendre le gardien. Je pouvais donc partir un peu plus tôt que d'habitude." L'attaquant a frappé fort et placé, mais Roef avait bien étudié son adversaire et a choisi le bon côté.

La certitude de Rik De Mil

Rik De Mil mesure pleinement l'importance de son gardien. "En tant que coach, cela me donne davantage confiance lorsqu'il y a un penalty contre nous et que Davy est dans les buts. Il travaille très dur durant la semaine afin de se préparer de manière optimale et il est briefé dans les moindres détails. Mais il a évidemment aussi la qualité pour l'exécuter", a souligné l'entraîneur gantois.

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Cet arrêt est arrivé à point nommé pour les Buffalos. Après une première période dominée, Gand a nettement baissé de régime et a dû faire face à une pression croissante de Courtrai. "Chaque équipe connaît une période plus difficile durant une saison, où tout devient un peu plus compliqué. Il est alors important de s'accrocher et de prendre quand même les points. C'est ce que Davy a fait pour nous aujourd'hui", a conclu De Mil.