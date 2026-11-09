Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Cheveyo Tsawa a connu sa première titularisation en Jupiler Pro League face à Anderlecht. Le jeune milieu de terrain s'est réjoui de la confiance accordée par le staff technique et était bien décidé à saisir cette occasion pour marquer des points.

En raison de l'absence de Hugo Vetlesen et de la suspension de Freddie Potts, Ivan Leko avait besoin d'une solution supplémentaire dans l'entrejeu. "J'étais très heureux lorsque j'ai appris que j'allais jouer. J'ai travaillé très dur tout au long de la saison. C'était le moment de faire mes preuves", a confié Tsawa après la rencontre.

Le milieu de terrain suisse de 19 ans était toutefois forcément déçu du résultat. "Je suis satisfait de ma prestation, mais au final, c'est le résultat qui compte le plus. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous imposer."

Selon Tsawa, Bruges a maîtrisé les débats

D'après le jeune Brugeois, son équipe avait pourtant suffisamment d'arguments pour prendre le dessus sur Anderlecht. "Nous avons totalement maîtrisé la rencontre, mais nous n'avons pas réussi à inscrire ce deuxième but. Nous avons malgré tout livré une bonne prestation", a-t-il analysé.

Cette première titularisation a pris une dimension encore plus particulière grâce à une passe décisive délivrée à Hans Vanaken. Le capitaine brugeois a repris de la tête le centre de Tsawa pour inscrire son douzième but face à Anderlecht, à l'occasion de son 500e match en Jupiler Pro League.

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"C'était très spécial de délivrer une passe décisive à Vanaken. C'est un très grand joueur et je suis heureux pour lui qu'il ait pu marquer à l'occasion de son 500e match en Jupiler Pro League", a conclu le jeune milieu de terrain.