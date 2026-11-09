Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht
Photo: © Photonews

Cheveyo Tsawa a connu sa première titularisation en Jupiler Pro League face à Anderlecht. Le jeune milieu de terrain s'est réjoui de la confiance accordée par le staff technique et était bien décidé à saisir cette occasion pour marquer des points.

En raison de l'absence de Hugo Vetlesen et de la suspension de Freddie Potts, Ivan Leko avait besoin d'une solution supplémentaire dans l'entrejeu. "J'étais très heureux lorsque j'ai appris que j'allais jouer. J'ai travaillé très dur tout au long de la saison. C'était le moment de faire mes preuves", a confié Tsawa après la rencontre.

Le milieu de terrain suisse de 19 ans était toutefois forcément déçu du résultat. "Je suis satisfait de ma prestation, mais au final, c'est le résultat qui compte le plus. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous imposer."

Selon Tsawa, Bruges a maîtrisé les débats

D'après le jeune Brugeois, son équipe avait pourtant suffisamment d'arguments pour prendre le dessus sur Anderlecht. "Nous avons totalement maîtrisé la rencontre, mais nous n'avons pas réussi à inscrire ce deuxième but. Nous avons malgré tout livré une bonne prestation", a-t-il analysé.

Cette première titularisation a pris une dimension encore plus particulière grâce à une passe décisive délivrée à Hans Vanaken. Le capitaine brugeois a repris de la tête le centre de Tsawa pour inscrire son douzième but face à Anderlecht, à l'occasion de son 500e match en Jupiler Pro League.

Lire aussi… Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges
"C'était très spécial de délivrer une passe décisive à Vanaken. C'est un très grand joueur et je suis heureux pour lui qu'il ait pu marquer à l'occasion de son 500e match en Jupiler Pro League", a conclu le jeune milieu de terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Cheveyo Tsawa

Plus de news

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

23:00
Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

22:20
Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

20:20
3
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

19:00
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

16:00
6
🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

06:00
Partage final, mais Anderlecht en vainqueur moral du Topper au Club de Bruges

Partage final, mais Anderlecht en vainqueur moral du Topper au Club de Bruges

15:29
🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht

🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht

15:06
1
🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ?

🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ?

14:40
1
L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser" Réaction

L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser"

22:00
Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

22:40
Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

21:16
Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

21:40
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

20:24
Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

20:40
"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

21:00
La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

20:00
Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté Live

Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté

18:20
Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

19:39
Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

18:15
Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

18:45
Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

18:30
🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille

🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille

18:00
Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !

Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !

17:40
Christos Tzolis crée la polémique à Arsenal et pousse Mikel Arteta à réagir

Christos Tzolis crée la polémique à Arsenal et pousse Mikel Arteta à réagir

17:20
Vincent Kompany bientôt de retour : le président d'honneur du Bayern donne de ses nouvelles

Vincent Kompany bientôt de retour : le président d'honneur du Bayern donne de ses nouvelles

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mauvaise surprise pour Ivan Leko : de nouveaux absents pour le Topper contre Anderlecht ! den strep den strep a propos de Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer" JoBg JoBg a propos de L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT ! Union 60 Union 60 a propos de Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved