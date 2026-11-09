Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Leandro Diaz Rodriguez est parfois amené à affronter des joueurs qui ont jusqu'à sept ans de plus que lui. Un défi de taille pour un adolescent de 16 ans qui découvre à peine les exigences de la plus haute division amateur. Le jeune Belgo-Espagnol a toutefois déjà réussi à se mettre en évidence en offrant un point précieux aux Zebra Elites dans les dernières minutes face à l'Union Rochefortoise.

Il n'a que 16 ans et vient pourtant de sauver les U23 du Sporting Charleroi. Ce dimanche, face à l'Union Rochefortoise, le jeune Leandro Diaz Rodriguez a arraché l'égalisation à la 88e minute de jeu.

Le Belgo-Espagnol a ainsi offert un point précieux aux Zebra Elites face à la deuxième force du championnat, qui avait notamment éliminé La Gantoise en Coupe de Belgique.

Né à Anderlecht, le jeune attaquant a effectué ses premiers pas dans le football au RSD Jette (2016-2018), avant de poursuivre sa formation à l'Olympic Anderlecht (2018-2019). Il a ensuite rejoint le Sporting Charleroi, où il poursuit un développement qui lui a permis d'intégrer l'équipe nationale belge U16.

Né à Anderlecht, Belgo-Espagnol et grand espoir de Charleroi

L'avant-centre, qui avait intégré l'équipe U18 au début de la saison dernière seulement, a inscrit son tout premier but en D1 FFA. Une réalisation qui permet donc aux Zebra Elites de repartir avec un point précieux.



Dans les autres rencontres disputées ce dimanche, Habay-la-Neuve a décroché une deuxième victoire en trois matchs, cette fois contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise. Un succès qui permet au club de sortir progressivement la tête de l'eau dans le bas du classement. Enfin, Onhaye a remporté le duel de la peur face à Flénu, entre les deux derniers du championnat.